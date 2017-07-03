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    Мутко – о сборной России: «На Кубке конфедераций выглядели достойно среди великолепных команд»

    Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги Кубка конфедераций-2017 и высказался по поводу выступления на турнире сборной России. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова достойно смотрелись на фоне отличных команд.

    Победу на турнире одержала Германия, переиграв в финале Чили (1:0).

    «В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился, мы увидели великолепные команды, и все они разные, во всех были выдающиеся игроки: это и Португалия с Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито, австралийцы – мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой. Но мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями – Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ребята заслужили финал.

    Сборную Германии у нас почему-то принижали – говорили, второй состав. Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят – все они молодые, но кто-то уже играет в «Баварии», кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии. За Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно.

    Сборная России очень достойно выглядела; конечно, нужны победы, но мы видим, что у команды появляется почерк, мы знаем, как играть. Вот вчера все видели матч: ну как можно играть в открытый футбол с чилийцами? Это невозможно. Поэтому немцы отошли и спокойно ждали свой час, потом разящая контратака – и гол.

    Вот таким образом играли и мы, на быстрых контратаках. Но при этом нельзя допускать ошибок. Строгость обороны, разящая контратака – и все», – сказал Мутко.

    Напомним, сборная России не смогла выйти из группы, победив Новую Зеландию (2:0), но уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

    Источник: ТАСС

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    03.07.2017 13:58
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +11

      AndyOFF 5 июля 2017, 15:56

      Никаких особых достоинств в игре сборной России я не увидел. Единственное, что отметил бы - это желание играть и бороться. Но, как мне кажется, это не достоинство, а закономерность. Так ДОЛЖНО быть. К тому же этого желания явно недостаточно, чтобы показывать достойную игру. Появления почерка также - не заметил. Для этого необходима тактическая выучка, которой, к сожалению, не заметил.

      0
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 4 июля 2017, 02:36

      Сборная действительно по моему мнению выглядела достойно! Было желание играть, появлялись атаки. Но надо поднимать еще выше уровень сборной тогда возможно и с хорошими командами такие как Португалия, Мексика и т.д покажут профессиональную игру а не с реальными аутсайдерами такие как Новая Зеландия и т.д

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 3 июля 2017, 21:24

      Mister Mudko,we fuck you!
      We hope , you understand us.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 июля 2017, 20:14

      Лев "опустил" весь футбольный мир с этими пацанами,в том числе и тебя,господин Мутко!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 3 июля 2017, 17:26

      Мудка по ходу конкретно на наркоте сидит

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июля 2017, 16:53

      "не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию"
      Ты вообще игры сборной Германии смотришь?
      А вообще футбол?

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 3 июля 2017, 16:51

      "Сам себя не похвалишь- весь день как оплёванный ходишь."

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 3 июля 2017, 16:50

      Это он сам себя убеждает, остальные же не слепые.......

      2
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      Рейтинг: +1894

      lek! 3 июля 2017, 16:32

      Что он говорит ????? Он уже не знает как отмазаться , ВВП скоро вставит ему по самые не хочу и он это 5 точкой чувствует.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 15:51

      Задача минимум выйти из группы сборной не выполнена. Это, как говорил Зощенко не какой-нибудь факт, а чистая правда. Кто отвечает за результат и кто за выполнение спрашивает? Или это никого не волнует?

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