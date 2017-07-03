Мутко – о сборной России: «На Кубке конфедераций выглядели достойно среди великолепных команд»

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги Кубка конфедераций-2017 и высказался по поводу выступления на турнире сборной России. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова достойно смотрелись на фоне отличных команд.

Победу на турнире одержала Германия, переиграв в финале Чили (1:0).

«В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился, мы увидели великолепные команды, и все они разные, во всех были выдающиеся игроки: это и Португалия с Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито, австралийцы – мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой. Но мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями – Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ребята заслужили финал.

Сборную Германии у нас почему-то принижали – говорили, второй состав. Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят – все они молодые, но кто-то уже играет в «Баварии», кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии. За Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно.

Сборная России очень достойно выглядела; конечно, нужны победы, но мы видим, что у команды появляется почерк, мы знаем, как играть. Вот вчера все видели матч: ну как можно играть в открытый футбол с чилийцами? Это невозможно. Поэтому немцы отошли и спокойно ждали свой час, потом разящая контратака – и гол.

Вот таким образом играли и мы, на быстрых контратаках. Но при этом нельзя допускать ошибок. Строгость обороны, разящая контратака – и все», – сказал Мутко.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы, победив Новую Зеландию (2:0), но уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).