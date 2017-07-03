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  • Мутко – о сборной России: «На Кубке конфедераций выглядели достойно среди великолепных команд»

Мутко – о сборной России: «На Кубке конфедераций выглядели достойно среди великолепных команд»

3 июля 2017, 13:58
34

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги Кубка конфедераций-2017 и высказался по поводу выступления на турнире сборной России. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова достойно смотрелись на фоне отличных команд.

Победу на турнире одержала Германия, переиграв в финале Чили (1:0).

«В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился, мы увидели великолепные команды, и все они разные, во всех были выдающиеся игроки: это и Португалия с Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито, австралийцы – мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой. Но мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями – Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ребята заслужили финал.

Сборную Германии у нас почему-то принижали – говорили, второй состав. Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят – все они молодые, но кто-то уже играет в «Баварии», кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии. За Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно.

Сборная России очень достойно выглядела; конечно, нужны победы, но мы видим, что у команды появляется почерк, мы знаем, как играть. Вот вчера все видели матч: ну как можно играть в открытый футбол с чилийцами? Это невозможно. Поэтому немцы отошли и спокойно ждали свой час, потом разящая контратака – и гол.

Вот таким образом играли и мы, на быстрых контратаках. Но при этом нельзя допускать ошибок. Строгость обороны, разящая контратака – и все», – сказал Мутко.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы, победив Новую Зеландию (2:0), но уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Чили Германия Португалия Новая Зеландия Австралия Мексика Камерун Мутко Виталий
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1499079742
МуДко,как у тебя поворачивается язык,говорить, что сборная России выглядела достойно !!! Да, мы видели классный футбол и отличные команды !!! Они молодцы ! Спасибо !!!
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pavelSKA85
1499080399
Мудко и стасику вещи в зубы,пинка под жопу и досвидос! А сборной надо молодежь привлекать которые как и Чилийцы будут сердцем за сборную грызть землю!
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Shaitan.
1499081003
Когда же тебя выгонят уже урода
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Svoysvoemubrat
1499082525
Песня про прекрасную маркизу
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1499083457
Как известно, что ни делается - все к лучшему. Представьте, что в игре наших с Мексикой судья поставил два пенальти, за которые мы его ругали, Игорек не некосячил и в итоге мы в полуфинале вышли бы на немцев. А теперь, внимание вопрос - какой был бы счет и что сейчас говорил Мутко?
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роналдон
1499084444
Интересно, почему на этом сайте в итоговой таблице РФПЛ Оренбург расположен выше Анжи, тем более, он вылетел в ФНЛ? Это позор для сайта! Кто в редакции отвечает за достоверность информации?
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Сибирь за Спартак
1499086294
Задача минимум выйти из группы сборной не выполнена. Это, как говорил Зощенко не какой-нибудь факт, а чистая правда. Кто отвечает за результат и кто за выполнение спрашивает? Или это никого не волнует?
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андрей андреев
1499090015
"не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию" Ты вообще игры сборной Германии смотришь? А вообще футбол?
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Байкал-Сибирь
1499091971
Мудка по ходу конкретно на наркоте сидит
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dzhanavar
1499102041
Лев "опустил" весь футбольный мир с этими пацанами,в том числе и тебя,господин Мутко!
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