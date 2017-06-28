Кубок конфедераций. Сборная Чили обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в финал

В полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Португалии уступила команде Чили в серии одиннадцатиметровых ударов. В основное и дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти Клаудио Браво взял удары Рикардо Куарежмы, Жоао Моутиньо и Нани.

Кубок конфедераций. Полуфинал

Португалия – Чили – 0:0 (0:0) (0:3, пен) Текстовая трансляция

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш (Мартинш, 116), Адриен Силва (Моутиньо, 102), Бернарду Силва (Куарежма, 83), Андре Силва (Нани, 76), Роналду.

Чили: Браво, Исла (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас (Родригес, 86), Эрнандес (Сильва, 112), Санчес.

Предупреждения: Карвалью, 31; Андре Силва, 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Седрик, 115 – Хара, 23; Эрнандес, 51.

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