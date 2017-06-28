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  • Кубок конфедераций. Сборная Чили обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в финал

Кубок конфедераций. Сборная Чили обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в финал

28 июня 2017, 23:40
45

В полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Португалии уступила команде Чили в серии одиннадцатиметровых ударов. В основное и дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти Клаудио Браво взял удары Рикардо Куарежмы, Жоао Моутиньо и Нани.

Кубок конфедераций. Полуфинал

Португалия – Чили – 0:0 (0:0) (0:3, пен) Текстовая трансляция

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш (Мартинш, 116), Адриен Силва (Моутиньо, 102), Бернарду Силва (Куарежма, 83), Андре Силва (Нани, 76), Роналду.

Чили: Браво, Исла (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас (Родригес, 86), Эрнандес (Сильва, 112), Санчес.

Предупреждения: Карвалью, 31; Андре Силва, 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Седрик, 115 – Хара, 23; Эрнандес, 51.

Календарь Кубка конфедераций

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Португалия Чили
Комментарии (45)
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Андреич
1498682445
Редкий случай, когда справедливость восторжествовала!
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Небесная
1498682449
Молодцы чилийцы! Вива, Чили!
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С@НЁК.
1498682465
Клаудио Браво!Браво!!!
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insider_retro
1498682651
Переменно равная классная игра, штанга и перекладина в одном эпизоде, три отбитых пенальти Браво!!!! Красиво, зрелищно, достойно полуфинала!!... Чилийцев с победой!...
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ИБИ ТЕРЕК
1498682714
Видаль Санчес Медель заслужили
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cska-62
1498682733
3:0 по серии пенальти! И три отбитых мяча от португальцев чилийским вратарём Браво! Исторический матч! Историческая серия пенальти! И всё по справедливости. В дополнительное время чилийцы были сильнее португальцев, а на 112 минуте судья не назначил очевидный пенальти за фол на Силве. И даже не посмотрел видеоповтор.
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Tajik-za Zenit
1498682822
Весь сезон высмеивали Клаудио Браво а он взял три пенальти красава поздравляю их с выходом в финал
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Rubin_kzan
1498682885
Браво на максималках сегодня был)
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Михайловский Технарь
1498682894
Чилийцев с победой. Заслужено в финале
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serglider
1498691918
Чилийцы молодцы! А судья - олень, 100% пенальти, плюс мог взять видеопросмотр если со своими глазами не дружит... Хорошо, что в серии пенальти справедливость восторжествовала. Все это навевает мысли, что с введением системы видеоповтора судейский произвол на футбольном поле пока не остановится! Тренеры команд стопудово должны так же иметь право требовать видеопросмотр! В финале жду противостояния Чили - Германия))) Америка - Европа, пусть победит сильнейший)))
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