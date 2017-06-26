Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гусев прогнозирует победу Португалии на Кубке конфедераций

    Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что Португалия одержит победу на Кубке конфедераций. В полуфинале подопечные Фернанду Сантуша встретятся с Чили. Их соперником в случае выхода в финал станет сильнейший в паре ГерманияМексика.

    «Очень интересные полуфинальные пары на Кубке конфедераций, будет яркий футбол. Все эти четыре сборные мне очень понравились. Те команды, которые должны были выйти в полуфинал турнира, и оказались там. Все закономерно, к сожалению, для нашей сборной. Думаю, что в финал выйдут команды Португалии и Германии. Очень сложно предугадать, кто в итоге выиграет Кубок конфедераций. Считаю, что победят все-таки португальцы. Криштиану Роналду сейчас в прекрасной форме», – сказал Гусев.

    Поединок Португалия – Чили состоится в среду, 28 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. Встреча Германия – Мексика состоится в тоже время на день позже.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 26 июня 2017, 18:31

      У них же нет лимита в чемпионате,как же они выиграют?Зато в каждом квартале футбольные поля с зеленым газоном и куча детворы с родителями.Наши же Мудки самокаты изобретают,главное больше украсть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 18:11

      Немцы будут первыми . Парни молодые , им нечего терять , а только приобретать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 17:18

      Еще один оракул

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11