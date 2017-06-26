Гусев прогнозирует победу Португалии на Кубке конфедераций

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что Португалия одержит победу на Кубке конфедераций. В полуфинале подопечные Фернанду Сантуша встретятся с Чили. Их соперником в случае выхода в финал станет сильнейший в паре Германия – Мексика.

«Очень интересные полуфинальные пары на Кубке конфедераций, будет яркий футбол. Все эти четыре сборные мне очень понравились. Те команды, которые должны были выйти в полуфинал турнира, и оказались там. Все закономерно, к сожалению, для нашей сборной. Думаю, что в финал выйдут команды Португалии и Германии. Очень сложно предугадать, кто в итоге выиграет Кубок конфедераций. Считаю, что победят все-таки португальцы. Криштиану Роналду сейчас в прекрасной форме», – сказал Гусев.

Поединок Португалия – Чили состоится в среду, 28 июня, и начнется в 21:00 по московскому времени. Встреча Германия – Мексика состоится в тоже время на день позже.