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  • Гусев: «Слезы Смолова показали, насколько сборная России хотела побеждать на Кубке конфедераций»

Гусев: «Слезы Смолова показали, насколько сборная России хотела побеждать на Кубке конфедераций»

26 июня 2017, 14:54
12

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказал свой взгляд о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций. По его мнению, российские игроки бились и хотели достичь результата, что подтверждают слезы нападающего Федора Смолова по завершении проигранного матча с Мексикой (1:2) и вылета из турнира.

«У ребят нашей сборной было огромное желание на Кубке конфедераций, это было видно. Все хотели, все старались. Искренние слезы Феди Смолова после последнего матча показали, насколько команда была настроена, насколько она хотела побеждать на турнире. Равнодушных точно не было. Другое дело, что сейчас наигрываются связи, Станислав Черчесов ищет оптимальные варианты. С каждым матчем сборная России выглядит все лучше и лучше.

Пока нет результата, но в будущем он придет. Мы ждем, надеемся на это. Прогресс в игре сборной заметен. Единственное – в обороне надо, конечно, играть более грамотно. Трагедии точно нет в выступлении сборной России на Кубке конфедераций. Конечно, и болельщикам, и самим футболистам хотелось бы, чтобы команда прошла дальше группового этапа. Пока, значит, мы находимся на таком уровне, на котором находимся. Все закономерно, но к ребятам не надо предъявлять претензии», – сказал Гусев.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия Гусев Ролан Смолов Федор
Комментарии (12)
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Помпомпом
1498479712
Вот и получается, наш уровень - выше Новой Зеландии, и ниже Мексики. Зато честно. "но к ребятам не надо предъявлять претензии" - не надо выливать грязь через СМИ и оскорблять, угрожать и т.п. - с этим соглашусь, но неужели 3 удара в створ ворот сборной Мексики - это наш предел? Если так считают игроки сборной - то и нечего обсуждать с ними, но мне кажется могли ведь сыграть лучше.. Если Федя так расстроен - так сделай сам для себя выводы, и постарайся в следующий раз сыграть лучше.
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ил бади
1498479867
все матчи тащит и бегает как сайгак и там где надо
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dok66
1498480264
Одного желания не достаточно для Победы ! Нужно еще и умение ! А моменты были , и могли выиграть ... Но ... умения не хватило !
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tank219
1498482928
Я бы лучше понял голы Смолова, чем слезы
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subbotaspartak
1498483683
На ЧМ проиграют и горько заплачут, А мы будем жалеть и желать им удачи Когда-нибудь, через несколько лет, Безжалостных среди болельщиков нет. А вот бестолковые ЕСТЬ! Выигрывать было нужно сейчас и здесь!
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Ден 781
1498485758
Смолов плачет, два клоуна Дзюба и Кокорин ржут
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Kollljan
1498486031
Слёзы Смолова - это от обиды из-за того, что облажался и в Европу теперь не позовут. А вы что подумали?
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Юрий Крутько
1498496967
А нельзя допустить мысли,что Смолов отреагировал на поражение,как спортсмен и обычный гражданин...Тем более с мозгами у Федора-полный порядок...Фактически, они ещё совсем молодые люди и им всем нужна поддержка и совет от старших,а не такие нападки...
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Спартач_навсегда
1498500827
а коко и зюба мемы выкладывают,и прикалываются над черчесом,да он виноват,и я не хочу чтоб он нас тренил,но такого отношения он к себе не заслуживает,в любом случае
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boba42
1498540843
какие искренние слёзы,у нас в спортшколе по молодости тоже плакали , потому что лучше нас команды были
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