Гусев: «Слезы Смолова показали, насколько сборная России хотела побеждать на Кубке конфедераций»

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказал свой взгляд о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций. По его мнению, российские игроки бились и хотели достичь результата, что подтверждают слезы нападающего Федора Смолова по завершении проигранного матча с Мексикой (1:2) и вылета из турнира.

«У ребят нашей сборной было огромное желание на Кубке конфедераций, это было видно. Все хотели, все старались. Искренние слезы Феди Смолова после последнего матча показали, насколько команда была настроена, насколько она хотела побеждать на турнире. Равнодушных точно не было. Другое дело, что сейчас наигрываются связи, Станислав Черчесов ищет оптимальные варианты. С каждым матчем сборная России выглядит все лучше и лучше.

Пока нет результата, но в будущем он придет. Мы ждем, надеемся на это. Прогресс в игре сборной заметен. Единственное – в обороне надо, конечно, играть более грамотно. Трагедии точно нет в выступлении сборной России на Кубке конфедераций. Конечно, и болельщикам, и самим футболистам хотелось бы, чтобы команда прошла дальше группового этапа. Пока, значит, мы находимся на таком уровне, на котором находимся. Все закономерно, но к ребятам не надо предъявлять претензии», – сказал Гусев.