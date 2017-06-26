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    Гусев: «Слезы Смолова показали, насколько сборная России хотела побеждать на Кубке конфедераций»

    Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказал свой взгляд о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций. По его мнению, российские игроки бились и хотели достичь результата, что подтверждают слезы нападающего Федора Смолова по завершении проигранного матча с Мексикой (1:2) и вылета из турнира.

    «У ребят нашей сборной было огромное желание на Кубке конфедераций, это было видно. Все хотели, все старались. Искренние слезы Феди Смолова после последнего матча показали, насколько команда была настроена, насколько она хотела побеждать на турнире. Равнодушных точно не было. Другое дело, что сейчас наигрываются связи, Станислав Черчесов ищет оптимальные варианты. С каждым матчем сборная России выглядит все лучше и лучше.

    Пока нет результата, но в будущем он придет. Мы ждем, надеемся на это. Прогресс в игре сборной заметен. Единственное – в обороне надо, конечно, играть более грамотно. Трагедии точно нет в выступлении сборной России на Кубке конфедераций. Конечно, и болельщикам, и самим футболистам хотелось бы, чтобы команда прошла дальше группового этапа. Пока, значит, мы находимся на таком уровне, на котором находимся. Все закономерно, но к ребятам не надо предъявлять претензии», – сказал Гусев.

    Источник: Р-Спорт

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    26.06.2017 14:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +33

      boba42 27 июня 2017, 08:20

      какие искренние слёзы,у нас в спортшколе по молодости тоже плакали , потому что лучше нас команды были

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:13

      а коко и зюба мемы выкладывают,и прикалываются над черчесом,да он виноват,и я не хочу чтоб он нас тренил,но такого отношения он к себе не заслуживает,в любом случае

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 26 июня 2017, 20:09

      А нельзя допустить мысли,что Смолов отреагировал на поражение,как спортсмен и обычный гражданин...Тем более с мозгами у Федора-полный порядок...Фактически, они ещё совсем молодые люди и им всем нужна поддержка и совет от старших,а не такие нападки...

      0
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      Рейтинг: +47

      Кандидов 26 июня 2017, 18:14

      Плач, плач, да наливай скорей, плач, плач, я пропился в дым,
      Плач, плач, да ещё налей, плач, плач, хорошо сидим.
      Плач, плач, да по всей Руси, плач, плач, ох, до песен ли,
      Плач, плач, где ни колеси, плач, плач, как ни весели.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 26 июня 2017, 17:07

      Слёзы Смолова - это от обиды из-за того, что облажался и в Европу теперь не позовут. А вы что подумали?

      -1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 26 июня 2017, 17:02

      Смолов плачет, два клоуна Дзюба и Кокорин ржут

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 июня 2017, 16:28

      На ЧМ проиграют и горько заплачут,
      А мы будем жалеть и желать им удачи
      Когда-нибудь, через несколько лет,
      Безжалостных среди болельщиков нет.
      А вот бестолковые ЕСТЬ!
      Выигрывать было нужно сейчас и здесь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 16:15

      Я бы лучше понял голы Смолова, чем слезы

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 15:31

      Одного желания не достаточно для Победы ! Нужно еще и умение ! А моменты были , и могли выиграть ... Но ... умения не хватило !

      1
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      Рейтинг: +32

      ил бади 26 июня 2017, 15:24

      все матчи тащит и бегает как сайгак и там где надо

      1
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