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    Мутко – Лебедеву: «Дать в морду Жиркову? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что член исполкома организации Игорь Лебедев может понести наказание за высказывания в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

    Ранее экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев за оскорбления футболиста назвал Лебедева дилетантом.

    «Лебедев – политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться – либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира 2018 года.

    Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков – игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет», – подытожил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    25.06.2017 16:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 25 июня 2017, 21:19

      первый раз согласен с Мутко - чё языком молоть?не в Думе...приди и дай...только,думаю,Юрок его запинает ,чертилку этого...

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      Рейтинг: +2389

      serglider > SPACE TRUCKIN 26 июня 2017, 04:35

      Лебедев как папаша! Только тявкать умеет и с бабами драться, а если нужно с мужиком подраться он либо телохранителей натравливает, либо с десяток "товарищей по партии" приводит с собой))) А что бы один на один отношения выяснить - то ссыт с разу...

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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 25 июня 2017, 18:44

      убейтесь там все нах вместе со своим вратарём который херит в важных матчах для страны.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 18:08

      Лебедь зассыт!Правильно,этой же своей гребаной неприкосновенностью и прикроется!Короче-не мужик!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 17:53

      Он думает у него деп. неприкосновенность и ему не ответят,
      Приветят.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 17:50

      Пожалуй Жирок Лебедю наваляет!)))

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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 25 июня 2017, 17:46

      пкусть лебедев сосет у бузовой.... вышли бляд да сыграли..толку от ва с в думе суки

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 25 июня 2017, 17:33

      Дать в морду - это же делать надо:) Нет уж... Не должен этим депутат заниматься...

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      Рейтинг: +133

      абжора 25 июня 2017, 17:09

      Два недоумка....Кто их б..ять назначал....После драки кулаками не машут.Было и прошло
      Будем надеяться на хорошее!

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      Рейтинг: +331

      Sany-116 25 июня 2017, 16:51

      Такие личности как Лебедев которые в своей жизни ни хрена ни руками ни мозгами ничего ни сделали так и рассуждают.А вот за такие слова и надо по мусалам давать чтоб следующий раз хоть мозги в работу включал.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 июня 2017, 16:42

      они все по морде заслужили и не по разу

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