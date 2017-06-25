Мутко – Лебедеву: «Дать в морду Жиркову? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что член исполкома организации Игорь Лебедев может понести наказание за высказывания в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Ранее экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев за оскорбления футболиста назвал Лебедева дилетантом.

«Лебедев – политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться – либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира 2018 года.

Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков – игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет», – подытожил Мутко.