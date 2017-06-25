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  • Мутко – Лебедеву: «Дать в морду Жиркову? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет»

Мутко – Лебедеву: «Дать в морду Жиркову? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет»

25 июня 2017, 16:01
20

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что член исполкома организации Игорь Лебедев может понести наказание за высказывания в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.

Ранее экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев за оскорбления футболиста назвал Лебедева дилетантом.

«Лебедев – политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться – либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира 2018 года.

Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков – игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет», – подытожил Мутко.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Жирков Юрий Мутко Виталий Лебедев Игорь
Комментарии (20)
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DeutschlandUberAlles
1498396025
Лебедев просто хотел набрать очков за счёт скандала. У его отца талант к этому есть, а талант не всегда детям передаётся. Так что Лебедев лишь подражает. Талант может долгое время спать, а потом передастся внукам или правнукам. Короче зря Лебедев на жиркова наехал.
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dok66
1498396391
Было бы очень интересно посмотреть на ринге матч : "Жирков - Лебедев" ! Только Лебедев струхнет ! А вооще зачем он в исполкоме РФС ? Кто его туда пропиарил ?!!!!
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eleng
1498396907
в морду нужно дать Мутко, за все что он сделал...
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Зэб
1498397596
Отрадно что Мутко заступился за Жиркова,идя на возможный конфликт с Лебедевым.
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exreporter
1498397813
Это все чудесно. Хочется другое узнать: за что, за какие заслуги, таланты Лебедев попал в РФС? В его биографии он никаким местом с футболом не связан. Вдруг бац: член исполкома РФС! Без Мутко и других функционеров такие вот" вип-болельщики", которым море по колено, в исполком ведь не попадают.
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Tsigan
1498397824
Единственная личность при царе с которой не было спроса-это клоун!
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серега кашин
1498398138
они все по морде заслужили и не по разу
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Dmirubo
1498401187
Дать в морду - это же делать надо:) Нет уж... Не должен этим депутат заниматься...
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Red narva
1498403286
Лебедь зассыт!Правильно,этой же своей гребаной неприкосновенностью и прикроется!Короче-не мужик!
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первый третий с права
1498405444
убейтесь там все нах вместе со своим вратарём который херит в важных матчах для страны.
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