Газзаев за оскорбления Жиркова и Акинфеева назвал Лебедева дилетантом

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заступился за игроков сборной России Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева, которые после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) попали под резкую критику члена исполкома РФС Игоря Лебедева.

После данного поражения россияне расположились на третьем месте в группе А и не смогли преодолеть групповой этап турнира.

«Это глупое заявление – чистой воды популизм! Как вообще смеет дилетант говорить такие вещи?! Особенно про Жиркова – человека, который так много сделал для российского футбола. Юрий выигрывал для России бронзу чемпионата Европы-2008 и Кубок УЕФА в составе ЦСКА, с 2005 года постоянно защищает цвета национальной сборной, выступал за один лучших клубов мира «Челси»! Да, в матче с Мексикой Жирков заработал красную карточку, когда в нервной обстановке ошибся в пылу борьбы. Никто не оспаривает факт его ошибки – но это тоже часть игры. Причем как раз по игре Жирков на Кубке конфедераций был одним из лучших, самых активных в составе нашей национальной команды во всех трех матчах!

Ни у одного профессионала язык не повернется так оскорбить игрока. То же самое, кстати, касается слов того же самого человека про Акинфеева. Да откуда ему вообще знать, что делают в спортивных школах – это известно настоящим специалистам, профессионалам, а не тем, кто специализируется на необдуманных и откровенно популистских заявлениях. Я категорически против такого поведения. Дилетанты не должны рассуждать о футболе», – сказал Газзаев.