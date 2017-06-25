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  • Газзаев за оскорбления Жиркова и Акинфеева назвал Лебедева дилетантом

Газзаев за оскорбления Жиркова и Акинфеева назвал Лебедева дилетантом

25 июня 2017, 15:47
13

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заступился за игроков сборной России Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева, которые после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) попали под резкую критику члена исполкома РФС Игоря Лебедева.

После данного поражения россияне расположились на третьем месте в группе А и не смогли преодолеть групповой этап турнира.

«Это глупое заявление – чистой воды популизм! Как вообще смеет дилетант говорить такие вещи?! Особенно про Жиркова – человека, который так много сделал для российского футбола. Юрий выигрывал для России бронзу чемпионата Европы-2008 и Кубок УЕФА в составе ЦСКА, с 2005 года постоянно защищает цвета национальной сборной, выступал за один лучших клубов мира «Челси»! Да, в матче с Мексикой Жирков заработал красную карточку, когда в нервной обстановке ошибся в пылу борьбы. Никто не оспаривает факт его ошибки – но это тоже часть игры. Причем как раз по игре Жирков на Кубке конфедераций был одним из лучших, самых активных в составе нашей национальной команды во всех трех матчах!

Ни у одного профессионала язык не повернется так оскорбить игрока. То же самое, кстати, касается слов того же самого человека про Акинфеева. Да откуда ему вообще знать, что делают в спортивных школах – это известно настоящим специалистам, профессионалам, а не тем, кто специализируется на необдуманных и откровенно популистских заявлениях. Я категорически против такого поведения. Дилетанты не должны рассуждать о футболе», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Жирков Юрий Газзаев Валерий Лебедев Игорь
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1498395420
Вы уж там в Думе друг другу морды набейте, десяток рядов перебежите и в пятак один одному ! А,мы посмотрим,на сколько вы можете.... или языком только
Хотя Газаев прав
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ЖОРРО
1498395499
Согласен)Дилетанты должно рассуждать о футболе на сайтах и форумах...например как я))))
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1498395666
красава
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dok66
1498396100
Валера , вы же в одной Думе сидите . Подойди к Лебедеву во время заседания , и дай ему в морду ! Столько вистов заработаешь !!!!! А Лебедев перестанет быть экспертом )))))))))
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eleng
1498396100
надо же, Газзаев мнение выразил, а так он обычно согласен со всеми.... То что, Жирков сделал - это скотство, и команду подвёл и сопернику нарочно удар нанёс. Здесь не заступаться надо, а критиковать.
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APchelov
1498396368
Что касается профессионализма, то наша сборная ничего общего с этим понятием не имеет. От тренера до вратаря
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Red narva
1498403510
Правильно,в думе пи...те друг на друга!Вам не привыкать!А в футболе не шарите,значит потрудитесь извиниться и заткнутся!
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Юрий Крутько
1498404598
Согласен полностью,что человек, который допускает такие высказывания,не только груб и некорректен,но и совсем не понимает в футболе!
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gorsan
1498408584
жирков-лучший в этой сборной!!!
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SPACE TRUCKIN
1498413652
Жиркова упрекнуть не в чем - да и Акинфеева,кроме злополучного гола...один в борьбе двинул локтем,другой махнул мимо мяча - лебедев договорится до того,что специально подыграли мексиканцам...член исполкома РФС плетёт ахинею....ладно бы червь,бубен или дзюбо...печально,что такие люди рулят в нашем футболе...
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