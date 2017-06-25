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    Газзаев за оскорбления Жиркова и Акинфеева назвал Лебедева дилетантом

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заступился за игроков сборной России Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева, которые после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) попали под резкую критику члена исполкома РФС Игоря Лебедева.

    После данного поражения россияне расположились на третьем месте в группе А и не смогли преодолеть групповой этап турнира.

    «Это глупое заявление – чистой воды популизм! Как вообще смеет дилетант говорить такие вещи?! Особенно про Жиркова – человека, который так много сделал для российского футбола. Юрий выигрывал для России бронзу чемпионата Европы-2008 и Кубок УЕФА в составе ЦСКА, с 2005 года постоянно защищает цвета национальной сборной, выступал за один лучших клубов мира «Челси»! Да, в матче с Мексикой Жирков заработал красную карточку, когда в нервной обстановке ошибся в пылу борьбы. Никто не оспаривает факт его ошибки – но это тоже часть игры. Причем как раз по игре Жирков на Кубке конфедераций был одним из лучших, самых активных в составе нашей национальной команды во всех трех матчах!

    Ни у одного профессионала язык не повернется так оскорбить игрока. То же самое, кстати, касается слов того же самого человека про Акинфеева. Да откуда ему вообще знать, что делают в спортивных школах – это известно настоящим специалистам, профессионалам, а не тем, кто специализируется на необдуманных и откровенно популистских заявлениях. Я категорически против такого поведения. Дилетанты не должны рассуждать о футболе», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 15:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 25 июня 2017, 21:00

      Жиркова упрекнуть не в чем - да и Акинфеева,кроме злополучного гола...один в борьбе двинул локтем,другой махнул мимо мяча - лебедев договорится до того,что специально подыграли мексиканцам...член исполкома РФС плетёт ахинею....ладно бы червь,бубен или дзюбо...печально,что такие люди рулят в нашем футболе...

      0
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      Рейтинг: +2

      gorsan 25 июня 2017, 19:36

      жирков-лучший в этой сборной!!!

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 25 июня 2017, 18:29

      Согласен полностью,что человек, который допускает такие высказывания,не только груб и некорректен,но и совсем не понимает в футболе!

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 18:11

      Правильно,в думе пи...те друг на друга!Вам не привыкать!А в футболе не шарите,значит потрудитесь извиниться и заткнутся!

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 25 июня 2017, 17:12

      Я думаю, мексиканец провоцировал Жиркова

      0
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      Рейтинг: +80

      роналдон 25 июня 2017, 16:56

      На повторе четко видно как Жирик посмотрел на соперника и тут же выставил локоть, просто так, без злого умысла, как он сам признался. Безответственное отношение у него, у Кинфея, У Смольника, который с 2 метров выше запулил. Гнать таких в шею! Они НЕИСПРАВИМЫ!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 июня 2017, 16:12

      Что касается профессионализма, то наша сборная ничего общего с этим понятием не имеет. От тренера до вратаря

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 25 июня 2017, 16:08

      надо же, Газзаев мнение выразил, а так он обычно согласен со всеми.... То что, Жирков сделал - это скотство, и команду подвёл и сопернику нарочно удар нанёс. Здесь не заступаться надо, а критиковать.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 16:08

      Валера , вы же в одной Думе сидите . Подойди к Лебедеву во время заседания , и дай ему в морду ! Столько вистов заработаешь !!!!! А Лебедев перестанет быть экспертом )))))))))

      8
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dok66 25 июня 2017, 16:17

      Вы меня опередили с этим предложением! :-))) Хотя сам предпочитаю в таких случаях хук с левой в печень, ибо скрытый левша, но это самый болезненный удар в боксе, и следов не оставляет! :-)))

      ПОЛНЫЙ ОДОБРЯМ-С-С-С!

      4
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 25 июня 2017, 16:01

      красава

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