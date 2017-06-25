Ловчев призвал задуматься о замене Акинфеева в сборной России

Футбольный эксперт Евгений Ловчев призвал тренерский штаб сборной России задуматься о замене голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.

Отметим, что несколько ошибок 31-летнего вратаря на матчах группового этапа Кубка конфедераций-2017 стали результативными.

«Я всегда говорил, что он наш железобетонный первый номер, лучший вратарь. Однако начиная с чемпионата мира в Бразилии, стал грешить ошибками в самые ответственные моменты. Ошибками, которые убивают, после которых у его товарищей опускаются ноги и руки. В чем причина? Думаю, Игорь переварился во внутреннем котле. Ему раньше нужно было уехать в зарубежный клуб, сменить обстановку.

От ошибок никто не застрахован, даже такая глыба, как Лев Яшин. Надо помнить: вратарские ляпы на виду, их рассматривают под микроскопом, их все обсуждают в первую очередь. Кто потом вспомнит о промахе Смольникова с пяти метров? А об ошибке Акинфеева долго будут говорить. В этой связи наши тренеры должны задуматься о его замене. Есть в сборной обойма вратарей – Беленов, Гилерме, Габулов, в «Зените» появился многообещающий высокий парень, который в конце чемпионата России получил травму», – сказал Ловчев.