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    Ловчев призвал задуматься о замене Акинфеева в сборной России

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев призвал тренерский штаб сборной России задуматься о замене голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.

    Отметим, что несколько ошибок 31-летнего вратаря на матчах группового этапа Кубка конфедераций-2017 стали результативными.

    «Я всегда говорил, что он наш железобетонный первый номер, лучший вратарь. Однако начиная с чемпионата мира в Бразилии, стал грешить ошибками в самые ответственные моменты. Ошибками, которые убивают, после которых у его товарищей опускаются ноги и руки. В чем причина? Думаю, Игорь переварился во внутреннем котле. Ему раньше нужно было уехать в зарубежный клуб, сменить обстановку.

    От ошибок никто не застрахован, даже такая глыба, как Лев Яшин. Надо помнить: вратарские ляпы на виду, их рассматривают под микроскопом, их все обсуждают в первую очередь. Кто потом вспомнит о промахе Смольникова с пяти метров? А об ошибке Акинфеева долго будут говорить. В этой связи наши тренеры должны задуматься о его замене. Есть в сборной обойма вратарей – Беленов, Гилерме, Габулов, в «Зените» появился многообещающий высокий парень, который в конце чемпионата России получил травму», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.06.2017 07:24
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 25 июня 2017, 15:01

      А почему бы и нет...В России хороших вратарей полно.

      0
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr > Dmirubo 25 июня 2017, 15:15

      Ага, только на выходах никто играть не умеет, цепью к штанге пристёгнуты......

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 июня 2017, 14:42

      Вчера Слуцкий говорил по Акинфееву Европа плачет. Выходит там умные а здесь..........?

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 14:35

      Кого кого а хороших воротчиков в России хватает!Уперлись,как бараны в этого Акинфеева!Что он вам,сват,брат?Неприкасаемый просто?!Бред!!!!

      3
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 14:32

      Ловчев призвал задуматься?Не позновато думать начали?Смех и слезы.

      0
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 25 июня 2017, 14:31

      Последние 30 лет в нашей стране хороших вратарей нет. Ёжику понятно, что главное преимущество вратаря это руки и штрафная площадь размером 40 на 16.5 метров, где вратарь полный хозяин положения. Будь в игре, думай, перехватывай, выбивай....., а нет надо стоять в калитке и ждать пока тебе или меж ног впарят или за шыворот дурака запустят......

      0
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 > ilichkadr 25 июня 2017, 14:49

      не согласен, были вратари хорошие! Дасаев,Чанов!

      1
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr > IVAN1975 25 июня 2017, 14:56

      Это было давно. Последняя игра Басаева -серебряный призер ЧЕ 1988 г., на нем все вратарство и закончилось.....

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 июня 2017, 13:30

      Бе-ле-нов! Го-ро-дов! Кри-цюк!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 июня 2017, 12:23

      Всегда поддерживал Игоря. Но то, что было вчера, меня добило. Такие косяки в решающих матчах - это уже синдром. Нужно наигрывать кого-то другого.

      4
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 25 июня 2017, 12:19

      Давно пора Акинфеева менять, в самых ответственных матчах всегда ляпы какие то придумывает.

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 25 июня 2017, 12:00

      гы...Ловчев совсем плох - Россия в стыках уступила по сумме 2-х матчей Словении и на ЧМ в ЮАР не поехала...может имел ввиду отборочный групповой этап?

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > SPACE TRUCKIN 25 июня 2017, 12:29

      Речь о ЧМ в БРАЗИЛИИ-читать умеешь?

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > Бриг 25 июня 2017, 17:20

      читать умею - утром было написано ЧМ в ЮАР - редактировали видимо - не я один заметил...

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 11:56

      Давно надо гнать. Его ляпы постоянно обесценивали усилия других игроков. При Гарике мы прос-али все, что могли. Когда стоял Слава Малофеев, мы выигрывали.

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