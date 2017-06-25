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Ловчев призвал задуматься о замене Акинфеева в сборной России

25 июня 2017, 07:24
45

Футбольный эксперт Евгений Ловчев призвал тренерский штаб сборной России задуматься о замене голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.

Отметим, что несколько ошибок 31-летнего вратаря на матчах группового этапа Кубка конфедераций-2017 стали результативными.

«Я всегда говорил, что он наш железобетонный первый номер, лучший вратарь. Однако начиная с чемпионата мира в Бразилии, стал грешить ошибками в самые ответственные моменты. Ошибками, которые убивают, после которых у его товарищей опускаются ноги и руки. В чем причина? Думаю, Игорь переварился во внутреннем котле. Ему раньше нужно было уехать в зарубежный клуб, сменить обстановку.

От ошибок никто не застрахован, даже такая глыба, как Лев Яшин. Надо помнить: вратарские ляпы на виду, их рассматривают под микроскопом, их все обсуждают в первую очередь. Кто потом вспомнит о промахе Смольникова с пяти метров? А об ошибке Акинфеева долго будут говорить. В этой связи наши тренеры должны задуматься о его замене. Есть в сборной обойма вратарей – Беленов, Гилерме, Габулов, в «Зените» появился многообещающий высокий парень, который в конце чемпионата России получил травму», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Ловчев Евгений
Комментарии (45)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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19element87
1498364793
Заменят Акинфеева - допустят такую же ошибку как с Аршавиным!!!
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каа
1498366116
Почему все смотрят только на последний фрагмент эпизода...В чем ошибка Игоря?! Что он проиграл борьбу за пределами штрафной нападающему...Хватит уже слушать этих псевдо знатоков футбола... Игорь все делал верно. Давайте разберем эпизод весь... Игорь на месте ...соперник выносит мяч...У нашего защитника метров 5 форы ... Вратарь и не думает выходить ...это логично ...Но нападающий ускорился и пяти метров как и не было... вратарь видя это естественно вышел ибо был бы выход один на один ...(если бы не вышел- еще больше упрекали бы )... и лишь по невезению мяч не долетел до линии штрафной - Игорь не мог играть руками..Получилось что получилось...С своим выходом Игорь взял удар за ошибку защитников на себя... С первых дней говорил что Васин не защитник уровня сборной и даже ЦСКА... то что его место в ЦСКА и сборной дело времени это очевидно....на одной "игре головой" далеко не уедешь...
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Valera-Verim
1498368878
скажите мне,как может антирекордсмен л.ч играть за сборную страны? МАРАЗМ!
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Nesterenko
1498372849
Джанаев, Ребров, Гилерме, Беленов, Лунев, Медведев. Да у нас полно классных вратарей. Но к сожалению Черчесов никого из них ставить не будет. Как бы это плохо не звучало, но именно в 2007 и 2011-2012 годах, когда Акинфеев был травмирован, другие вратари очень достойно стояли не воротах.
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zico2205
1498374325
Да не задумываться надо, а убирать Игоря...Ну неудачник он в ответственных матчах...Что-то у него ломается ...В чемпионате такого не происходит, а только важный международный матч и обязательно плюха...Я думаю, что он не готов психологически, поэтому менять однозначно...А первые 2 гола тоже его ошибки- он пытался выйти из ворот, но так и оставался в полупозиции...Это говорит о неуверенности в своих действиях....Извини Игорь, спасибо тебе, но ты не вратарь сборной....
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vladimir63
1498374730
конечно Игорь вратарь классный ! но его время прошло ! у нас есть вратари играющие если не лучше то и не хуже чем он ! играющие хорошо на выходах ! Акинфеев в последнее время стал долго думать что ему делать с мячом от сюда и ошибки ! все три мяча пропущенные на КК это его косяки !
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OfaZavr
1498380913
После ЧМ-2014 может ещё были сомнения, но теперь точно уходить ему нужно.
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paracetamol
1498381011
Давно надо гнать. Его ляпы постоянно обесценивали усилия других игроков. При Гарике мы прос-али все, что могли. Когда стоял Слава Малофеев, мы выигрывали.
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Diesel133
1498382589
Всегда поддерживал Игоря. Но то, что было вчера, меня добило. Такие косяки в решающих матчах - это уже синдром. Нужно наигрывать кого-то другого.
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Red narva
1498390509
Кого кого а хороших воротчиков в России хватает!Уперлись,как бараны в этого Акинфеева!Что он вам,сват,брат?Неприкасаемый просто?!Бред!!!!
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