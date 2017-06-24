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  • Ерохин: «Должны были выигрывать в матче со сборной Мексики»

Ерохин: «Должны были выигрывать в матче со сборной Мексики»

24 июня 2017, 23:43
19

Полузащитник сборной России Александр Ерохин считает, что команда могла обыграть Мексику в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций (1:2).

«Должны были выигрывать. Эмоции отрицательные, потому что не реализовали свои моменты. Если бы забили, то могли бы победить. Как известно, не забиваешь ты — забивают тебе. В эпизоде с моим ударом выше ворот хотел забить под перекладину, но не получилось.

Тяжело говорить об удовлетворении от результата, ведь сборная проиграла. Команда в целом прибавила, но без хорошего результата это не имеет значения.

Кубок конфедераций — это отличный опыт в преддверии мундиаля. Португалия и Мексика играли на высоких скоростях, только в таких матчах можно получить необходимый опыт, чтобы конкурировать с топ-соперниками. Спасибо болельщикам за отличную поддержку. Все игроки понимают, что все было в наших руках», – сказал 27-летний хавбек «Ростова».

Напомним, по итогам встречи на «Казань Арене» команда Станислава Черчесова лишилась шансов на выход из группы A.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия Ерохин Александр
Комментарии (19)
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incognito47
1498337421
Ну не знаю, у кого эта деревянная команда выйграть может ❓
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ArReal
1498337513
Ерохин весь матч засрал - то по мячу не попадал - то по воротам с 3 метров...
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СОКОЛ САРАТОВ
1498338346
так чего же не выиграли раз должны
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mialkov
1498338914
Два пожелания игрокам сборной: научитесь играть в пас и поверьте в свои силы!
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yuran63
1498341066
С тобой выиграешь.Срал как слон.
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4agaaa
1498345176
Столько моментов засрал и ещё что то говорит! Да вас уродов кривоногих к стенке ставить надо, а не миллионы платить!!!
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subbotaspartak
1498351226
Если бы при голе защитника не упустил, Если бы при выходе один на один забил, Победил.
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Mahone
1498354872
Вы только можете отмазываться,кривоногие,позорники,набрать молодежь и Бердыева в сборную,команду разогнать всю,навсегда
Ответить
Тамхар
1498368685
Ты-то, Саня, вообще "отменно" сыграл весь матч! Только ни х.ра ты под перекладину не хотел, а засветил как нога легла. Скажи еще, что ты тогда хотел поэффектней махануть мимо (аккуратней, следующий раз так маханешь - нога оторвется, я аж испугался за тебя, так и увечье себе нанести можно), маханул от души и еще смог Самедову мяч откатить, хорошо хоть тот еще не промахнулся... Тренироваться, тренироваться и тренироваться, а не молоть всякую чушь и не брехать журналистам - они у нас это сами умеют еще как!
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серега кашин
1498374632
должен ты хотя бы в створ попадать
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