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    Ерохин: «Должны были выигрывать в матче со сборной Мексики»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин считает, что команда могла обыграть Мексику в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций (1:2).

    «Должны были выигрывать. Эмоции отрицательные, потому что не реализовали свои моменты. Если бы забили, то могли бы победить. Как известно, не забиваешь ты — забивают тебе. В эпизоде с моим ударом выше ворот хотел забить под перекладину, но не получилось.

    Тяжело говорить об удовлетворении от результата, ведь сборная проиграла. Команда в целом прибавила, но без хорошего результата это не имеет значения.

    Кубок конфедераций — это отличный опыт в преддверии мундиаля. Португалия и Мексика играли на высоких скоростях, только в таких матчах можно получить необходимый опыт, чтобы конкурировать с топ-соперниками. Спасибо болельщикам за отличную поддержку. Все игроки понимают, что все было в наших руках», – сказал 27-летний хавбек «Ростова».

    Напомним, по итогам встречи на «Казань Арене» команда Станислава Черчесова лишилась шансов на выход из группы A.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 23:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 июня 2017, 10:10

      должен ты хотя бы в створ попадать

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 25 июня 2017, 08:31

      Ты-то, Саня, вообще "отменно" сыграл весь матч! Только ни х.ра ты под перекладину не хотел, а засветил как нога легла. Скажи еще, что ты тогда хотел поэффектней махануть мимо (аккуратней, следующий раз так маханешь - нога оторвется, я аж испугался за тебя, так и увечье себе нанести можно), маханул от души и еще смог Самедову мяч откатить, хорошо хоть тот еще не промахнулся... Тренироваться, тренироваться и тренироваться, а не молоть всякую чушь и не брехать журналистам - они у нас это сами умеют еще как!

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 июня 2017, 04:41

      Вы только можете отмазываться,кривоногие,позорники,набрать молодежь и Бердыева в сборную,команду разогнать всю,навсегда

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:40

      Если бы при голе защитника не упустил,
      Если бы при выходе один на один забил,
      Победил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 июня 2017, 02:41

      Если бы по мячу попалали то может и в ворота бы попали, а там глядишь и забили бы, а там уж и до победы бы и не далеко...

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:08

      А вот к Ерохину у меня,как у болельщика нет притензий.Парень выложился на все сто!И вообще "ростовщане"выгодно отличались от других, своим усердием и желанием бороться до конца.Школа Бердыева!

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 25 июня 2017, 02:01

      Нет слов,одни эмоции!!

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 июня 2017, 01:59

      Столько моментов засрал и ещё что то говорит! Да вас уродов кривоногих к стенке ставить надо, а не миллионы платить!!!

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 25 июня 2017, 01:08

      Как никогда прав парень: «Должны были выигрывать."
      Твои бы слова, да Богу в уши.
      Ещё очень много надо работать над собой. ТОП-сборные пока нам не по зубам.
      Ждем побед!

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      Рейтинг: +106

      ALASTOR > VSt 25 июня 2017, 04:05

      Топ-сборные нам и не будут по зубам без строительства множества детских школ и модернизации системы подготовки

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      Рейтинг: +92

      yuran63 25 июня 2017, 00:51

      С тобой выиграешь.Срал как слон.

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