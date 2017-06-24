Ерохин: «Должны были выигрывать в матче со сборной Мексики»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин считает, что команда могла обыграть Мексику в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций (1:2).

«Должны были выигрывать. Эмоции отрицательные, потому что не реализовали свои моменты. Если бы забили, то могли бы победить. Как известно, не забиваешь ты — забивают тебе. В эпизоде с моим ударом выше ворот хотел забить под перекладину, но не получилось.

Тяжело говорить об удовлетворении от результата, ведь сборная проиграла. Команда в целом прибавила, но без хорошего результата это не имеет значения.

Кубок конфедераций — это отличный опыт в преддверии мундиаля. Португалия и Мексика играли на высоких скоростях, только в таких матчах можно получить необходимый опыт, чтобы конкурировать с топ-соперниками. Спасибо болельщикам за отличную поддержку. Все игроки понимают, что все было в наших руках», – сказал 27-летний хавбек «Ростова».

Напомним, по итогам встречи на «Казань Арене» команда Станислава Черчесова лишилась шансов на выход из группы A.