Черчесов: «За этот месяц мы дали повод для оптимизма болельщикам сборной России»

Он что,людей за лохов принимает?! Контрольные матчи с топ командами... В топ командах футболисты из сильных чемпионатов,в ключевых позициях играют,хорошие деньги получают. Кто будет биться в контрольных матчах на смерть? Никто! Тебя не сняли,сам не ушел,так что сиди,думай и работай. А ля-ля-лями все уже накормлены...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, как болельщики отреагируют на поражение от команды Мексики (1:2) в третьем туре групповой стадии Кубка конфедераций. Хозяева турнира выбыли из борьбы.
«Повлияет ли ранний вылет на ожидания болельщиков? Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с топ-соперниками. Будем двигаться дальше. Мы выиграли за этот месяц определенную симпатию, дали повод для оптимизма», — сказал 53-летний специалист.
Ранее президент РФС Виталий Мутко пообещал болеть за национальную сборную.