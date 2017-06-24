Черчесов: «За этот месяц мы дали повод для оптимизма болельщикам сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, как болельщики отреагируют на поражение от команды Мексики (1:2) в третьем туре групповой стадии Кубка конфедераций. Хозяева турнира выбыли из борьбы.

«Повлияет ли ранний вылет на ожидания болельщиков? Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с топ-соперниками. Будем двигаться дальше. Мы выиграли за этот месяц определенную симпатию, дали повод для оптимизма», — сказал 53-летний специалист.

Ранее президент РФС Виталий Мутко пообещал болеть за национальную сборную.