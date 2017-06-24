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  • Черчесов: «За этот месяц мы дали повод для оптимизма болельщикам сборной России»

Черчесов: «За этот месяц мы дали повод для оптимизма болельщикам сборной России»

24 июня 2017, 22:00
39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, как болельщики отреагируют на поражение от команды Мексики (1:2) в третьем туре групповой стадии Кубка конфедераций. Хозяева турнира выбыли из борьбы.

«Повлияет ли ранний вылет на ожидания болельщиков? Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с топ-соперниками. Будем двигаться дальше. Мы выиграли за этот месяц определенную симпатию, дали повод для оптимизма», — сказал 53-летний специалист.

Ранее президент РФС Виталий Мутко пообещал болеть за национальную сборную.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (39)
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mialkov
1498330874
А сегодня забрали обратно! (((
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la verdad
1498331211
Иди а жопу, недотренер
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acer2003
1498331348
Хреново ты думаешь, повлиял уже !!! А топ соперникам,если они согласятся,Вы опять проиграете и Ты будешь опять ныть и искать причины !!! И будете Вы вместе с МуДко болеть за свою сборную)
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Chesn0k
1498331761
за этот месяц? обыграв новую зеландию?
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DeutschlandUberAlles
1498332714
Ну какой оптимизм? Реализация хромает! Я просто не представляю какой слабой должна быть группа на ЧМ что бы мы из неё вышли! А даже если выйдем да хоть даже с первого места из слабой группы, на первом же этапе плей-офф нас срежет кто угодно: Чили, Парагвай, Колумбия, Уругвай, Мексика, Кот Д'Ивуар, Гана, Хорватия, Голландия, Турция, Словакия, Англия, Португалия, Мексика. Я уже молчу про Испанию, Францию, Италию, Бразилию, Аргентину и Германию!!! Перспективы никакой! Детскоюношеский футбол не развивают! На детей забили! Таланты не ищут, не отбирают не отсеивают! Что бы хорошо выступить на каком-то турнире надо начать заниматься детьми и юношами, и то лишь спустя 10-12 лет могут быть результаты! Но у нас ещё не начали нормально заниматься детскоюношеским футболом! Так чего же мы все ждём ?
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anatolik25
1498333633
Одни нервы с такой сборной. Обо$р@лися опять. Акинфеев как всегда в самый ненужный момент учудил:(
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savdail
1498339287
Слуцкий по-настоящему расстроился после Евро, переживал. Сказал грубо, но искренне, то что думает. А это что? Кому ты дал повод ля оптимизма? Мутко разве если? Куда двигаться? Кто-нибудь заметил движение? В общем, футбола нет, но вы держитесь.
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Борз-95
1498343068
Какой тут оптимизм?
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Red narva
1498347805
говорит,как бредит.не получилось-вали!
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subbotaspartak
1498351929
«За этот месяц мы дали..."- Да уж, видали.
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