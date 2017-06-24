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    Черчесов: «За этот месяц мы дали повод для оптимизма болельщикам сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, как болельщики отреагируют на поражение от команды Мексики (1:2) в третьем туре групповой стадии Кубка конфедераций. Хозяева турнира выбыли из борьбы.

    «Повлияет ли ранний вылет на ожидания болельщиков? Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с топ-соперниками. Будем двигаться дальше. Мы выиграли за этот месяц определенную симпатию, дали повод для оптимизма», — сказал 53-летний специалист.

    Ранее президент РФС Виталий Мутко пообещал болеть за национальную сборную.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 22:00
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 25 июня 2017, 10:31

      Он что,людей за лохов принимает?! Контрольные матчи с топ командами... В топ командах футболисты из сильных чемпионатов,в ключевых позициях играют,хорошие деньги получают. Кто будет биться в контрольных матчах на смерть? Никто! Тебя не сняли,сам не ушел,так что сиди,думай и работай. А ля-ля-лями все уже накормлены...

      2
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 25 июня 2017, 08:46

      Пессимист: нет, хуже уже не будет. Оптимист (радостно): да будет, будет!
      Такой оптимизм нам не нужен!!!

      2
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 25 июня 2017, 08:36

      КОМУ ДАЛИ? ПОДЕЛИТЕСЬ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 25 июня 2017, 07:11

      мне чё то не дали

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 25 июня 2017, 06:09

      Daaaa optimizma polnie stani !!!!!???

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 25 июня 2017, 04:55

      Какие же вы все недалекие. Сами кричите страна не футбольная, сами говорите, что чемп у нас отсталый, никто не играет за бугром,что сборная слабая...а потом сидите за столом и говорите,но мы же хозяева, должны были победить...где логика?! То, что хозяева таланта и способностей не прибавило..ок, дух , желание, но никак не умение...а теперь сидите и осуждаете игроков...это бред...как 5 летнего ребенка осуждать,что он не знает математику 10 класса...и харе гнобить игроков...других у вас нет

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:52

      «За этот месяц мы дали..."-
      Да уж, видали.

      5
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:47

      Я понимаю,тебе Мутко всемогущий, доверяет,как самому себе.Но имей совесть ,уйди сам и достойно!Понимаешь старина,ты Слуцкому и в подметки не годишься,И не говорите тут,что альтернативы этому бывшему воротчику ,как тренеру у нас нет!Это ложь!

      3
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:43

      говорит,как бредит.не получилось-вали!

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 25 июня 2017, 01:24

      Какой тут оптимизм?

      4
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