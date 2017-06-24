Мутко: «Сборная Россия мне нравится, я буду с этой командой»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о сборной России после поражения от команды Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедерации.

«Первые ощущения — некое разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Футбол — великая игра. В ней не всегда складывается так, как хочется. Но за это ее и любят миллионы. У нас есть команда и огромное желание. Нужно работать. Команда работает всего месяц. Абсолютно уверен, что она будет прогрессировать и улучшать игру.

Я поблагодарил команду и отметил, что они неплохо поработали, но не достигли результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше. Я признателен болельщикам. Был полный стадион, огромная поддержка, всем спасибо. Надеюсь, к чемпионату мира и тренер, и футболисты сделают выводы.

Мне нравится команда, которую строит Черчесов, и ее настрой. Нужно еще работать с точки зрения исполнительского мастерства, но это лучшие игроки, у них огромное желание. Команда мне нравится, я буду с этой командой», — сказал Мутко в интервью «Матч ТВ».

Таким образом, хозяева Кубка конфедераций завершили выступление на турнире.