Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Сборная Россия мне нравится, я буду с этой командой»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о сборной России после поражения от команды Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедерации.

    «Первые ощущения — некое разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Футбол — великая игра. В ней не всегда складывается так, как хочется. Но за это ее и любят миллионы. У нас есть команда и огромное желание. Нужно работать. Команда работает всего месяц. Абсолютно уверен, что она будет прогрессировать и улучшать игру.

    Я поблагодарил команду и отметил, что они неплохо поработали, но не достигли результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше. Я признателен болельщикам. Был полный стадион, огромная поддержка, всем спасибо. Надеюсь, к чемпионату мира и тренер, и футболисты сделают выводы.

    Мне нравится команда, которую строит Черчесов, и ее настрой. Нужно еще работать с точки зрения исполнительского мастерства, но это лучшие игроки, у них огромное желание. Команда мне нравится, я буду с этой командой», — сказал Мутко в интервью «Матч ТВ».

    Таким образом, хозяева Кубка конфедераций завершили выступление на турнире.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 июня 2017, 06:53

      ...но болеть буду за Бразилию..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 июня 2017, 04:42

      В отставку всех,деньги затмили вас,все нет футбола в России,ходим на максимок и все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:54

      Когда до ВВП дойдёт,
      Что Мудко идиот?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:55

      Мутко будь лучше с женой на трибуне,оставь команду профессионалам!От тебя же толку -ноль!Луччше к открытию ЧМ подучи инглиш,а то стыдоба одна..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 25 июня 2017, 00:41

      Каждый раз задаюсь вопросом: Мутко думает когда говорит?
      "Команда работает всего месяц". Что за команда такая? Если сборная, то она постоянно функционирует. Меняются футболисты, тренеры, но команда остается. Черчесов уже год как тренер, а работает всего месяц, оказывается.
      "Абсолютно уверен, что она будет прогрессировать и улучшать игру". На чем основана уверенность? Хотя бы раз расшифровал.
      "Мне нравится команда, которую строит Черчесов". Год строит, Мутко! Уже должен хоть что-то построить.
      Но при этом, оказывается, "у нас есть команда". Тогда что строит Черчесов?
      В общем, как говорится: никогда не было, и вот опять!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 24 июня 2017, 23:53

      Неизличимай тип ,одни и те же отмазы и обещания. мудко смени пластинку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 24 июня 2017, 23:43

      Попомните моё слово ребя - пока возле сборной будет крутится этот деятель Мутко с этим недотренером - не видать нам результата!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 июня 2017, 23:30

      Черчесов с головой не дружит , команду он строит ! В сборной команде должны лучшее играть , а он набирает сборную по каким то своим критериям только ему известным !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 24 июня 2017, 23:12

      Всех этот Мудок бесит,а ему по хрен,все равно так и будет свое черное дело творить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 24 июня 2017, 22:44

      Надо ужесточить лимит!!! Тогда долбоебов на поле станет еще больше!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11