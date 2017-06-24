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  • Мутко: «Сборная Россия мне нравится, я буду с этой командой»

Мутко: «Сборная Россия мне нравится, я буду с этой командой»

24 июня 2017, 21:28
38

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о сборной России после поражения от команды Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедерации.

«Первые ощущения — некое разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Футбол — великая игра. В ней не всегда складывается так, как хочется. Но за это ее и любят миллионы. У нас есть команда и огромное желание. Нужно работать. Команда работает всего месяц. Абсолютно уверен, что она будет прогрессировать и улучшать игру.

Я поблагодарил команду и отметил, что они неплохо поработали, но не достигли результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше. Я признателен болельщикам. Был полный стадион, огромная поддержка, всем спасибо. Надеюсь, к чемпионату мира и тренер, и футболисты сделают выводы.

Мне нравится команда, которую строит Черчесов, и ее настрой. Нужно еще работать с точки зрения исполнительского мастерства, но это лучшие игроки, у них огромное желание. Команда мне нравится, я буду с этой командой», — сказал Мутко в интервью «Матч ТВ».

Таким образом, хозяева Кубка конфедераций завершили выступление на турнире.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Мексика Россия Мутко Виталий
Комментарии (38)
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cska-62
1498329154
Что должен сделать с собой руководитель футбола, не способный обеспечить просто честное судейство в турнире, который проводится в его стране и в отношении его же сборной? ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ? ПОВЕСИТЬСЯ? ЗАСТРЕЛИТЬСЯ? Четвёртого варианта я лично не вижу.
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STAFOR13
1498329281
вот такой д.ун и руководит у нас футболом, лимит и мазахизм, ещё и позор страны, это его стихия.
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ArReal
1498329385
Звучит устрашающе....вся страна плачет и просит убрать этого деятеля - а он будет с командой!!!! Мутко это не фамилия - Это диагноз Российского футбола!!!
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acer2003
1498329439
Это говорит о том,что и МуДко и ЧёрТчесов ещё долго будут сидеть в своих креслах !
Очень грустно и печально !!!
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ikram1984
1498329604
Душе больно когда такие люди в футболе руководят
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Павел Буре
1498329956
Будешь то ты будешь!!! Вопрос просто, на каком месте будет наша сборная на турнирах с тобой???
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kykyi
1498330600
Птенцы Мудка и его лимита, мля.
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DeutschlandUberAlles
1498331267
Мутко енот тупой.
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Jack24
1498333242
Мудко развалил все что можно было
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За Московский ЦСКА
1498333453
Надо ужесточить лимит!!! Тогда долбоебов на поле станет еще больше!!!
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