Моутинью провел 100-й матч за сборную Португалии

Встреча третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций Новая Зеландия – Португалия закончилась победой чемпионов Европы со счетом 4:0. Полузащитник Жоао Моутинью провел на поле стадиона «Санкт-Петербург» весь матч.

Для хавбека «Монако» матч стал 100-м в форме национальной команды. Моутиньо дебютировал за сборную в 2005 году. Португалец участвовал в трех чемпионатах Европы (Евро-2016 – победный) и первенстве мира-2014 в Бразилии. На счету 30-летнего игрока четыре гола за сборную.