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    Сборная Мексики нанесла больше всех ударов по воротам на Кубке конфедераций

    Сегодняшний соперник сборной России по заключительному туру группового раунда Кубка конфедераций Мексика нанесла за первые две встречи турнира больше всего ударов по воротам соперников – 33. Девять из них пришлись в створ, еще столько еще были заблокированы, а 11 раз мексиканцы посылали мяч мимо ворот.

    Напомним, в стартовых двух матчах подопечные Хуана Карлоса Осорио сыграли вничью с Португалией (2:2) и одержали победу над Новой Зеландией (2:1). Россияне также обыграли новозеландцев (2:0), но уступили португальцам (0:1).

    Таким образом, для выхода из группы в поединке с Мексикой команде Станислава Черчесова необходима только победа. Игра пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Twitter

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    24.06.2017 13:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 июня 2017, 14:32

      9 в створ + 9 заблокированных + 11 мимо = 29 ударов. Куда-то пропали, судя по статье, еще 4 удара.

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 > Dmirubo 24 июня 2017, 15:21

      Это голы

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 14:16

      Наши автобус припаркуют в штрафной, и давай до свидания мексиканская статистика!

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 13:34

      Откуда данные? В створ НовЗилам - 10, португальцам - 3. А наши 7 и 0 соответственно. Тщательней надо, ребята.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 24 июня 2017, 13:40

      Аргументированно...

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