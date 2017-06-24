Сборная Мексики нанесла больше всех ударов по воротам на Кубке конфедераций

Сегодняшний соперник сборной России по заключительному туру группового раунда Кубка конфедераций Мексика нанесла за первые две встречи турнира больше всего ударов по воротам соперников – 33. Девять из них пришлись в створ, еще столько еще были заблокированы, а 11 раз мексиканцы посылали мяч мимо ворот.

Напомним, в стартовых двух матчах подопечные Хуана Карлоса Осорио сыграли вничью с Португалией (2:2) и одержали победу над Новой Зеландией (2:1). Россияне также обыграли новозеландцев (2:0), но уступили португальцам (0:1).

Таким образом, для выхода из группы в поединке с Мексикой команде Станислава Черчесова необходима только победа. Игра пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.