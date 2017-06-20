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    Нигматуллин: «В матче с Португалией сборная России должна заставить себя уважать»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы сборной России в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению ветерана, подопечным Станислава Черчесова следует играть на победу.

    «Было у нас хорошее начало, сухая победа, но Новая Зеландия — это, конечно, соперник не уровня Португалии. Это будет уже серьезная проверка. Конечно, давно сборная России не играла в официальных матчах, очень интересно будет понаблюдать за командой Станислава Черчесова, как она справится с давлением игроков уже мирового уровня. Именно на таких командах можно проверить, чего мы стоим. Надеюсь, что сборная как минимум не проиграет.

    Надо играть осторожно, но на победу. Потому что нестись, сломя голову, против Роналду, как это пытались делать другие команды, смерти подобно. Он в этой Лиге чемпионов наказал всех. У Португалии есть звезда мирового уровня, такого футболиста нет ни у кого, так что играть надо осторожно, но в то же время нужно заставить себя уважать. Мы играем дома, при своих болельщиках, и не можем уйти в глухую оборону», – заявил Нигматуллин.

    Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 15:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 июня 2017, 15:54

      "Он уважать себя заставил" - данное выражение в русском языке обозначало - "человек умер". Хорошее пожелание от Нигматуллина, ничего не скажешь.

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