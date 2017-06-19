Смолов: «Новую Зеландию забыли, готовимся к тяжелому матчу с португальцами»

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал об эмоциях от Кубка конфедераций, а также подчеркнул, что стартовый матч турнира остался позади и теперь национальная команда готовится к противостоянию с Португалией.

В поединке первого тура группового раунда турнира подопечные Станислава Черчесова одолели Новую Зеландию (2:0), а 27-летний форвард отметился голом. Встреча с действующим чемпионом Европы состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Конечно, ощущения изменились. Кубок Конфедераций проходит у нас в стране. Эмоции совершенно другие. Хочется продемонстрировать себя с лучшей стороны.

Даже не стоит говорить лишних слов о действующих чемпионах Европы. Они сами все о себе сказали прошлым летом. Готовимся самым серьезным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры.

Дерзость заключается не в том, чтобы только атаковать и не думать об обороне. Дерзко можно играть и от обороны. И умно, и на контратаках – сочетая все стили игры. Мы будем играть так, как скажет главный тренер. Станислав Черчесов нас подготовит и даст план на игру, который мы постараемся выполнить.

Совершенно не считаю себя героем, а еще хочу сказать, что мы пока ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией», – сказал Смолов.