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    Смолов: «Новую Зеландию забыли, готовимся к тяжелому матчу с португальцами»

    Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал об эмоциях от Кубка конфедераций, а также подчеркнул, что стартовый матч турнира остался позади и теперь национальная команда готовится к противостоянию с Португалией.

    В поединке первого тура группового раунда турнира подопечные Станислава Черчесова одолели Новую Зеландию (2:0), а 27-летний форвард отметился голом. Встреча с действующим чемпионом Европы состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Конечно, ощущения изменились. Кубок Конфедераций проходит у нас в стране. Эмоции совершенно другие. Хочется продемонстрировать себя с лучшей стороны.

    Даже не стоит говорить лишних слов о действующих чемпионах Европы. Они сами все о себе сказали прошлым летом. Готовимся самым серьезным образом. Конечно, у них в составе один из лучших игроков мира, но я считаю, что нам нужно отталкиваться прежде всего от своей игры.

    Дерзость заключается не в том, чтобы только атаковать и не думать об обороне. Дерзко можно играть и от обороны. И умно, и на контратаках – сочетая все стили игры. Мы будем играть так, как скажет главный тренер. Станислав Черчесов нас подготовит и даст план на игру, который мы постараемся выполнить.

    Совершенно не считаю себя героем, а еще хочу сказать, что мы пока ничего не сделали. Это лишь первый матч. Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с Португалией», – сказал Смолов.

    Источник: ФИФА

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    19.06.2017 16:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Пенс 20 июня 2017, 20:46

      все заявления делать пока рано ..оптимистические!!!!! Федя!!!!...готовимся ...играть...-ты обязан выиграть!!!!..за сборную Великой России играешь!!!...умирайте -а выигрывайте.....

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 июня 2017, 17:03

      Фёдор, вколоти парочку португезам, пожалуйста! А лучше трешку!

      1
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 19 июня 2017, 16:57

      0-4 это минимум

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 16:29

      Геройством пока не пахнет . Была игра с самой слабой командой КК . Если победите Португалию - тогда точно будет похожее на геройство ! Удачи !

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