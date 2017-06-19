Лопырева точно предсказала авторов голов в ворота Новой Зеландии

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева призналась, что угадала авторов голов сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией.

– Волнение по поводу какой-то возможной досадной осечки испытывали?

– Если на жеребьевке оно действительно присутствовало, то на сей раз ощущала только радость и гордость оттого, что мне выпала такая честь. Оставалось лишь дождаться победы наших ребят.

– У посла чемпионата мира были сомнения?

– Конечно, нет. Я даже точно предсказала счет и авторов голов – Глушакова и Смолова. Сделать это оказалось несложно, поскольку это две самые яркие фигуры минувшего чемпионата России, лидеры своих клубов и сборной. Перед игрой с новозеландцами видела Габулова, Комбарова, Газинского. Настроение у всех было праздничным, выглядели футболисты уверенно. Так что сомнений в исходе встречи у меня не возникало.