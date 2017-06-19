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Лопырева точно предсказала авторов голов в ворота Новой Зеландии

19 июня 2017, 08:30
15

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева призналась, что угадала авторов голов сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией.

– Волнение по поводу какой-то возможной досадной осечки испытывали?

– Если на жеребьевке оно действительно присутствовало, то на сей раз ощущала только радость и гордость оттого, что мне выпала такая честь. Оставалось лишь дождаться победы наших ребят.

– У посла чемпионата мира были сомнения?

– Конечно, нет. Я даже точно предсказала счет и авторов голов – Глушакова и Смолова. Сделать это оказалось несложно, поскольку это две самые яркие фигуры минувшего чемпионата России, лидеры своих клубов и сборной. Перед игрой с новозеландцами видела Габулова, Комбарова, Газинского. Настроение у всех было праздничным, выглядели футболисты уверенно. Так что сомнений в исходе встречи у меня не возникало.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Габулов Владимир Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Смолов Федор Газинский Юрий
Комментарии (15)
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алекс88
1497851249
Вот только первый гол записали не на Глушкова а как автогол....так что нихрена ты не предсказала...мимо
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bset
1497851438
А я уж хотел удивиться, как это она автогол угадала.
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Дядя Серёжа
1497856720
Автогол... выходит игру она не смотрела. Да и зачем ей, надо чтоб на неё лупились.
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карасевщина
1497856791
лопырева после рекламы виагры не прогадала
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семёнычев
1497856937
В этом турнире "осьминогом Паулем" назначили работать какого-то кота, поэтому место оракула занято)))
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Drezden85
1497862120
по кругу что ли пускали?
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dok66
1497862477
У Бомбардира появился еще один персонаж , о котором можно писать и собирать комменты !
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subbotaspartak
1497869145
А она лицо нашего чемпионата, или другое место? Кому что известно?
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ProstoPolzovatel
1497870210
Ну вот, ребят, познакомьтесь, русская версия осьминога Пауля, доработанная и в приятной для глаз подарочной упаковке)))
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Garrincha58
1497887937
а что скажет эта предсказательница относительно матча с Португалией?
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