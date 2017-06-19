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    Лопырева точно предсказала авторов голов в ворота Новой Зеландии

    Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева призналась, что угадала авторов голов сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией.

    – Волнение по поводу какой-то возможной досадной осечки испытывали?

    – Если на жеребьевке оно действительно присутствовало, то на сей раз ощущала только радость и гордость оттого, что мне выпала такая честь. Оставалось лишь дождаться победы наших ребят.

    – У посла чемпионата мира были сомнения?

    – Конечно, нет. Я даже точно предсказала счет и авторов голов – Глушакова и Смолова. Сделать это оказалось несложно, поскольку это две самые яркие фигуры минувшего чемпионата России, лидеры своих клубов и сборной. Перед игрой с новозеландцами видела Габулова, Комбарова, Газинского. Настроение у всех было праздничным, выглядели футболисты уверенно. Так что сомнений в исходе встречи у меня не возникало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 08:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 18:58

      а что скажет эта предсказательница относительно матча с Португалией?

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 июня 2017, 14:03

      Ну вот, ребят, познакомьтесь, русская версия осьминога Пауля, доработанная и в приятной для глаз подарочной упаковке)))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 13:45

      А она лицо нашего чемпионата, или другое место?
      Кому что известно?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 11:54

      У Бомбардира появился еще один персонаж , о котором можно писать и собирать комменты !

      0
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 19 июня 2017, 11:48

      по кругу что ли пускали?

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 июня 2017, 11:18

      Збс теперь у лепыровой за прогнозом будем ходит ставочку поднимем

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 июня 2017, 10:22

      В этом турнире "осьминогом Паулем" назначили работать какого-то кота, поэтому место оракула занято)))

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 10:19

      лопырева после рекламы виагры не прогадала

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 10:18

      Автогол... выходит игру она не смотрела. Да и зачем ей, надо чтоб на неё лупились.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 09:10

      говорят же блондинки тупые она не исключение Глушаков тут вообще не причем гол забил защитник но все масквачи так и трындят что у него гол отняли

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      Рейтинг: +563

      tank219 > Garrincha58 19 июня 2017, 13:28

      Может, все-таки, немножко причем

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