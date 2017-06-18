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  • Хиддинку понравилась игра сборной России в матче с Новой Зеландией

Хиддинку понравилась игра сборной России в матче с Новой Зеландией

18 июня 2017, 20:50
6

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился наблюдениями от просмотра матча первого тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии (2:0). Голландский специалист дал понять, что ему понравилась игра подопечных Станислава Черчесова.

«Меня очень порадовали первые 15 минут в исполнении российской сборной. Давление, темп, прессинг стали впечатляющими. Новозеландцы не могли из-под него выбраться, поднять голову! Скорости были высокими, а, потеряв мяч, ваша команда моментально вступала в отбор и отвоевывала его. В первые семь минут Россия подала четыре угловых, после одного из которых Васин попал в штангу. Вообще, вам просто не повезло, что не забили на стартовом отрезке. А ведь россияне заслужили такой награды для себя. Два или три шанса были прекрасными. Вы не только переигрывали, но и перебегали Новую Зеландию, что мне очень понравилось.

Но команда не забила, после чего начала немного терять ту цельность и синхронность действий, которые наблюдались у всех игроков на старте. Такое порой происходит, когда не забиваешь в начале то, на что наработал. Некоторые футболисты – по фамилиям называть не буду – в какой-то момент начали нарушать концепцию, систему. Шли в неоправданный дриблинг, занимали неверные позиции. Это позволило Новой Зеландии чуть-чуть выдохнуть. Потому что, если ты оставляешь на поле какие-то дыры, свободное пространство, то обороняющиеся способны замедлить игру, отдышаться – и в прямом, и в переносном смысле...

Учитывая, что во втором тайме новозеландцы окончательно «сдулись», Россия, если бы ее футболисты более четко действовали позиционно, могла легко забить пять-шесть раз. Они знают, как играть! Но слишком часто находились в неправильных позициях. Для меня как тренера важнее всего не выступление отдельных исполнителей, а то, как они выглядят как единое целое.

В начале игры это целое, безусловно, было. Позже оно начало периодически немного ломаться. И с той же Португалией важнее всего будут именно общекомандные перемещения, компактность, подстраховка, отсутствие разрывов между линиями. Нельзя позволять сопернику себя растягивать, давать ему пространство», – сказал Хиддинк.

Напомним, что матч Россия – Португалия пройдет 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Хиддинк Гус
Комментарии (6)
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zarsm
1497808561
Надеюсь со временем появится сыгранность и они хоть что то покажут на ЧМ. Люди голодны до громких побед наших футболистов. До сих пор обзоры 2008 года с мурашками смотрю)
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exreporter
1497808801
очень круто, что в его анализе чувствуется неравнодушие
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insider_retro
1497811065
Рассудительно, по существу.... Тонко всё подметил, корректно, без фамилий... Мастер...
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alex1951
1497812563
оттого и жалко что Гус Ивановича ..ущли..(((((
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Mozaguin
1497813827
Гус - великий тренер, потому что стратег и тактик отличный...
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serppion
1497835593
Интересно, Черчесов хоть на треть понимает то, о чем говорит Маэстро?
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