Смолов: «Порадовали болельщиков красивой, содержательной игрой»

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итог победе над Новой Зеландией в матче-открытии Кубка Конфедераций (2:0).

«Самое важное — победа и три очка. Порадовали болельщиков красивой, содержательной игрой. Но сделан только первый шаг, впереди еще два важных матча. Всегда приятно стартовать на крупном соревновании с победы. Особенно при своих болельщиках», — сказал 27-летний форвард «Краснодара».

На 69-й минуте Смолов установил окончательный счет в матче на стадионе «Санкт-Петербург».

Следующий матч сборной России на домашней турнире состоится 21-го июня. В 18:00 по московскому времени команда Станислава Черчесова примет сборную Португалии.