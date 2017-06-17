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    Смолов: «Порадовали болельщиков красивой, содержательной игрой»

    Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итог победе над Новой Зеландией в матче-открытии Кубка Конфедераций (2:0).

    «Самое важное — победа и три очка. Порадовали болельщиков красивой, содержательной игрой. Но сделан только первый шаг, впереди еще два важных матча. Всегда приятно стартовать на крупном соревновании с победы. Особенно при своих болельщиках», — сказал 27-летний форвард «Краснодара».

    На 69-й минуте Смолов установил окончательный счет в матче на стадионе «Санкт-Петербург».

    Следующий матч сборной России на домашней турнире состоится 21-го июня. В 18:00 по московскому времени команда Станислава Черчесова примет сборную Португалии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2017 20:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 июня 2017, 22:37

      И что там содержательного?Всей командой прессовали карликов,чем линию открывали,Криштиано и Со от вас мокрого места не оставит!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июня 2017, 21:10

      Так,особо игры красивой,не было.... Выиграли у соперника,который ниже классом

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 июня 2017, 21:02

      а че ему говорить мы говно

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > 3a zenit 17 июня 2017, 21:23

      да ему посрать он спать и жрать хочет ему еще эти интервью

      0
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 17 июня 2017, 20:36

      ни того, ни другого не увидел. хотя парочка комбинаций были зрелищными, но не факт, что они получается с командами посильнее

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 20:35

      Была просто веселая игра , которую дал возможность показать соперник . Следующий такого не позволит .

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > dok66 17 июня 2017, 20:50

      вот именно что веселая... не будь Путина на трибуне и этого бы наверняка не было бы

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 17 июня 2017, 20:25

      содержательная? из всего содержательного были только забросы за спину защитников, которые почему то каждый раз проходили... и все... по сути нич его больше содержательного в игре нашей сборной не было! было движение, сумбурное... но не более

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2017, 20:23

      ничего содержательного не было да и красоты тоже никакой стадион мне тоже не нравится

      2
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