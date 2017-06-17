Сборная России прервала восьмиматчевую серию без побед на больших турнирах

В игре-открытии Кубка конфедераций сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

Таким образом, национальная команда прервала серию без побед из восьми встреч на больших соревнованиях. Последняя победа россиян была датирована 8-м июня 2012 года, когда подопечные Дика Адвоката обыграла команду Чехии в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

Следующий матч России на домашнем Кубке конфедераций состоится 21-го июня. В 18:00 по московскому времени команда Станислава Черчесова встретится со сборной Португалии.