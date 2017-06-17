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    Сборная России прервала восьмиматчевую серию без побед на больших турнирах

    В игре-открытии Кубка конфедераций сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

    Таким образом, национальная команда прервала серию без побед из восьми встреч на больших соревнованиях. Последняя победа россиян была датирована 8-м июня 2012 года, когда подопечные Дика Адвоката обыграла команду Чехии в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

    Следующий матч России на домашнем Кубке конфедераций состоится 21-го июня. В 18:00 по московскому времени команда Станислава Черчесова встретится со сборной Португалии.

    Источник: Twitter

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    17.06.2017 20:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 09:47

      Большой турнир для маленькой, для маленькой такой компании. Выиграли и забыли. Теперь настрой на Мексику

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июня 2017, 07:19

      Большой турнир???))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 18 июня 2017, 05:37

      с каких это пор кубок конфедераций большой турнир?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 17 июня 2017, 23:20

      Игра понравилась. Но мое мнение - Жирков, кроме одного момента, когда спас нас от верного гола выпадал из команды. С победой, Россияне!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июня 2017, 21:56

      Ну Слава Богу-с почином.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 июня 2017, 21:22

      8-м июня 2012 года, ужас

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2017, 20:51

      Всех с победой!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 июня 2017, 20:32

      С победой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 20:31

      Любая серия когда то заканчивается . Дальнейших успехов

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 июня 2017, 20:13

      это хорошо

      0
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