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    Кубок конфедераций. Сборная России начала домашний турнир победой над Новой Зеландией

    Матч-открытие Кубка конфедераций между командами России и Новой Зеландии закончился победой хозяев турнира. В первом тайме мяч в свои ворота отправил защитник Майкл Боксолл. Во второй половине нападающий Федор Смолов удвоил преимущество команды Станислава Черчесова.

    Кубок конфедераций. Группа А. 1-й тур

    Россия – Новая Зеландия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Боксолл, 31 (в свои ворота); 2:0 – Смолов, 69.

    Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Глушаков, Головин, Жирков, Полоз (Бухаров, 64), Смолов (Миранчук, 90).

    Новая Зеландия: Маринович, Уинн, Боксолл, Барбарусес (Туилома, 61), Макглинчи, Вуд, Рохас (Смелц, 71), Томас, Колви, Смит, Дюранте.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 19:53
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 июня 2017, 10:17

      Наша сборная сейчас, - это уровень Новой Зеландии..., к сожалению. Поэтому если убрать свои завышенные амбиции и притезания на лидерство хотя бы в европейском футболе, - то сыграли не плохо. Но остальные в нашей группе размажут черчеса и его "команду" как масло по булке... Хотя с Мексикой ничейку сгонять есть шанс...

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 июня 2017, 09:15

      1000

      0
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      Рейтинг: +11

      I66 18 июня 2017, 09:08

      Да мы выиграли но честно говоря не видно всё равно то за счёт чего мы будем побеждать Португалию Мексику.Новая Зеландия команда ниже средне европейского уровня так что есть сомнения на общий успех выход из группы.

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > I66 18 июня 2017, 09:10

      с Бубновым посоветовался ?

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 > I66 18 июня 2017, 09:29

      Мексика 2 года не играла НИ ОДНОЙ игры в Европе. Вся ее статистика от высокогорья и среднегорья. Уверяю вас - они не страшнее Бельгии, любят контроль мяча, но бьют мало. Если наше стадо кабанов настроить, то затопчут и жопоногий голишко, как первый вчера забьют. А еще есть русский авось, а мексиканского нет.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 08:53

      Выиграли уверенно, тревожно не было ни раза. Вопрос был один - сколько забьют. Если упрутся, то с Мексикой шансы есть

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 июня 2017, 08:40

      Господа,выскажу крамольную мысль...
      А не попросить ли Президента России
      Присутствовать на каждом матче?
      Похоже это сильнее любого допинга!
      И тогда сам черт не страшен.
      Как главный политрук и старший менеджер ,нууу ооочень подходит :0)))!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 июня 2017, 08:20

      неплохо!

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 июня 2017, 07:59

      Прочитав комменты если честно немного в шоке: господа, ну какая НЗ дворовая команда?! Эта сборная на ЧМ-2010 не проиграла ни одного матча! Да, безусловно, это не Германия, но и не Мальта! В свете того что в последнее время происходит в сборной эта победа более чем достойная. А вот дальше будем посмотреть...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2017, 06:39

      я разочарован.... с такими командами надо 4:0 как минимум выигрывать... жду матча с португалами ... тогда и увидим ,на что способна эта сборная

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > 84aivengo 18 июня 2017, 09:11

      какая она сборная ни какая ??? уже давно все научились в футбол играть,так что 2:0 отличный результат

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июня 2017, 06:26

      Неоднозначная победа. Когда смотрел-матерился. В безобидной ситуации терять мяч, отдавать пас в никуда. Бухарову вместо того чтобы бить по воротам отдает пас назад почти в центр поля, толком попасть по мячу не может. Такое не пройдет в играх с португалами и мексиканцами....

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июня 2017, 06:00

      А у Глушака отобрали гол.
      Произвол.

      -1
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