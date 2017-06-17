Кубок конфедераций. Сборная России начала домашний турнир победой над Новой Зеландией

Матч-открытие Кубка конфедераций между командами России и Новой Зеландии закончился победой хозяев турнира. В первом тайме мяч в свои ворота отправил защитник Майкл Боксолл. Во второй половине нападающий Федор Смолов удвоил преимущество команды Станислава Черчесова.

Кубок конфедераций. Группа А. 1-й тур

Россия – Новая Зеландия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Боксолл, 31 (в свои ворота); 2:0 – Смолов, 69.

Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Глушаков, Головин, Жирков, Полоз (Бухаров, 64), Смолов (Миранчук, 90).

Новая Зеландия: Маринович, Уинн, Боксолл, Барбарусес (Туилома, 61), Макглинчи, Вуд, Рохас (Смелц, 71), Томас, Колви, Смит, Дюранте.

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