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Кубок конфедераций. Сборная России начала домашний турнир победой над Новой Зеландией

17 июня 2017, 19:53
86

Матч-открытие Кубка конфедераций между командами России и Новой Зеландии закончился победой хозяев турнира. В первом тайме мяч в свои ворота отправил защитник Майкл Боксолл. Во второй половине нападающий Федор Смолов удвоил преимущество команды Станислава Черчесова.

Кубок конфедераций. Группа А. 1-й тур

Россия – Новая Зеландия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Боксолл, 31 (в свои ворота); 2:0 – Смолов, 69.

Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Глушаков, Головин, Жирков, Полоз (Бухаров, 64), Смолов (Миранчук, 90).

Новая Зеландия: Маринович, Уинн, Боксолл, Барбарусес (Туилома, 61), Макглинчи, Вуд, Рохас (Смелц, 71), Томас, Колви, Смит, Дюранте.

Календарь Кубка конфедераций

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия
Комментарии (86)
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prtcs
1497718440
МОЛОДЦЫ!!!
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bset
1497719488
Победа есть победа. Но за другие матчи боязно. Играть некому, хотя в составе лучшие игроки России. В общем, спасибо лимиту.
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Garrincha58
1497719600
Boxall - Новая Зеландия- 2 : 0, вот и весь расклад
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romario605
1497720230
Мы верим в тебя Россия!!! С победой тебя, ты лучшая сборная в мире!!!
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lekseij2007
1497720648
Помню на ЧЕ первую игру Чехию 4:1 выиграли ....
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SKS6891
1497720684
Молодцы!
Ответить
chempion_cska
1497721707
Победили, ну и хорошо! Молодцы!
Ответить
мистер-твистер
1497722698
зачем в Сборную взяли Бузова(Тарасова)?
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zigbert
1497724080
Победу заслужили.А вот какова сила сборной покажут следующие два матча.
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шеффилд таун
1497727776
Пидорасы!!! Сука ставка сгорела, козлы немогли проиграть !!! Где ни надо сука проигруют!!!
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