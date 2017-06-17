Ван Бастен остался впечатлен стадионом в Санкт-Петербурге

Бывший нападающий сборной Голландии Марко ван Бастен, ныне работающий директором ФИФА по техническому развитию, высказал мнение о стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. По словам ван Бастена, он хотел бы сыграть на этой арене.

«Это прекрасный стадион, я увидел его 10 минут назад. Очень хотел бы поиграть на таком», – приводит слова ван Бастена topspb.tv.

Напомним, что сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» в матче открытия Кубка конфедераций сыграют сборные России и Новой Зеландии.