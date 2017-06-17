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    Ван Бастен остался впечатлен стадионом в Санкт-Петербурге

    Бывший нападающий сборной Голландии Марко ван Бастен, ныне работающий директором ФИФА по техническому развитию, высказал мнение о стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. По словам ван Бастена, он хотел бы сыграть на этой арене.

    «Это прекрасный стадион, я увидел его 10 минут назад. Очень хотел бы поиграть на таком», – приводит слова ван Бастена topspb.tv.

    Напомним, что сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» в матче открытия Кубка конфедераций сыграют сборные России и Новой Зеландии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 07:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 11:41

      он с ума сойдет если узнает сколько туда денег вбухали

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > серега кашин 17 июня 2017, 14:50

      только хотел написать - покажите смету)))

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 июня 2017, 11:20

      а он знает за сколько его построили???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 июня 2017, 09:46

      Да у нас вся страна впечатлена...уже лет 5 минимум

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 17 июня 2017, 09:22

      Какие все подлизы, или его не выпустят из России если не похвалит??

      -1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 17 июня 2017, 09:10

      Еще бы, столько денег потратили, Газпром - "народное" достояние.

      -2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 17 июня 2017, 08:23

      Надо было не в ФИФА работать, а в Тереке играть, тогда бы повезло приобщиться к прекрасному и побегать на этом волшебном стадионе...

      1
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