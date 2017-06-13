Базели: «Матч со сборной России – большой вызов для Новой Зеландии, постараемся победить»

Тренер сборной Новой Зеландии Даррен Базели поделился ожиданиями от стартового матча Кубка конфедераций с Россией. По его словам, «ол уайтс» постараются добыть победу, несмотря на то, что сделать это будет тяжело.

Встреча состоится в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге.

«Встреча с россиянами – большой вызов для нас, будет упорная игра. У российских болельщиков большие ожидания от своей команды, игроки сборной России будут максимально подготовлены и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, мы постараемся выиграть, как и в любом другом матче, но мы понимаем, что это будет сложно.

Смолов – это очень хороший игрок, да и весь состав сборной России укомплектован сильными футболистами, они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской сборной большие ожидания от него. Для наших защитников остановить Федора – большой вызов.

Поражение от Беларуси (0:1)? Это не тот результат, который мы ожидали, но у нас сейчас все делается для игры в субботу. У нас было три недели, чтобы построить команду, ребята хорошо потрудились», – сказал Базели.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками россиян по групповому раунду являются Новая Зеландия, Португалия (21 июня, Москва) и Мексика (24 июня, Казань).