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Тараканов и Кацалапов пополнили «Арарат»

13 июня 2017, 11:16
7

«Арарат» продолжает набирать состав перед предстоящим сезоном первенства ПФЛ. Команду пополнили защитники Егор Тараканов и Александр Кацалапов. 30-летний Тараканов имеет опыт выступления в составе «Волги», «Краснодара», новороссийского «Черноморца», московское и армавирское «Торпедо». В прошлом сезоне он играл в нижнекамском «Нефтехимике».

31-летний Кацалапов является воспитанником волгоградского футбола. После «Ротора» он играл в составе «Урала», «Тюмени», московского «Торпедо», «Уфы» и «Оренбурга».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Трансферы Арарат-Армения Тараканов Егор Кацалапов Александр
Комментарии (7)
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Дядя Серёжа
1497342651
У каждого в башке свои тараканы, у некоторых они кацалапые.
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fanat1244
1497343127
Это та самая команда, в которой Роман Павлюченко будет играть?
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Daxa 09
1497345051
Ну с такими фамилиями они точно заиграют
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Loveloko
1497345778
Новый Реал Мадрид
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dok66
1497358229
А почему не в Макдональдсе договора подписываются ? Не порядок .
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