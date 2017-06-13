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    Тараканов и Кацалапов пополнили «Арарат»

    «Арарат» продолжает набирать состав перед предстоящим сезоном первенства ПФЛ. Команду пополнили защитники Егор Тараканов и Александр Кацалапов. 30-летний Тараканов имеет опыт выступления в составе «Волги», «Краснодара», новороссийского «Черноморца», московское и армавирское «Торпедо». В прошлом сезоне он играл в нижнекамском «Нефтехимике».

    31-летний Кацалапов является воспитанником волгоградского футбола. После «Ротора» он играл в составе «Урала», «Тюмени», московского «Торпедо», «Уфы» и «Оренбурга».

    Источник: «ВКонтакте»

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    13.06.2017 11:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 15:50

      А почему не в Макдональдсе договора подписываются ? Не порядок .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65

      Loveloko 13 июня 2017, 12:22

      Новый Реал Мадрид

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 13 июня 2017, 12:10

      Ну с такими фамилиями они точно заиграют

      0
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 13 июня 2017, 11:38

      Это та самая команда, в которой Роман Павлюченко будет играть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar > fanat1244 13 июня 2017, 12:01

      да, очередной мыльный пузырь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > fanat1244 13 июня 2017, 14:05

      А ты думаешь они играть собираются?
      Побегают для здоровья, поупражняются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 11:30

      У каждого в башке свои тараканы, у некоторых они кацалапые.

      2
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