Тараканов и Кацалапов пополнили «Арарат»

«Арарат» продолжает набирать состав перед предстоящим сезоном первенства ПФЛ. Команду пополнили защитники Егор Тараканов и Александр Кацалапов. 30-летний Тараканов имеет опыт выступления в составе «Волги», «Краснодара», новороссийского «Черноморца», московское и армавирское «Торпедо». В прошлом сезоне он играл в нижнекамском «Нефтехимике».

31-летний Кацалапов является воспитанником волгоградского футбола. После «Ротора» он играл в составе «Урала», «Тюмени», московского «Торпедо», «Уфы» и «Оренбурга».