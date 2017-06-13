Радимов: «Победа в стартовом матче Кубке конфедераций придаст России уверенности»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассчитывает, что сборная России сможет стартовать на предстоящем Кубке конфедераций с победы.

«Если сборная России победит в стартовом матче Кубка конфедераций, это придаст ей уверенности. Зато потеря очков станет огромным минусом во всех планах, и задачу выхода из группы решить будет сложно, и шквал критики обрушится.

Не столько удивило, сколько разочаровало, что на контрольный матч с командой Чили не удалось собрать аншлаг на не самом вместительном московском стадионе. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберется полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций.

Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным», – сказал Радимов.

Сборная России открывает Кубок конфедераций-2017 матчем со сборной Новой Зеландии. Игра состоится 17 июня.