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    Радимов: «Победа в стартовом матче Кубке конфедераций придаст России уверенности»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассчитывает, что сборная России сможет стартовать на предстоящем Кубке конфедераций с победы.

    «Если сборная России победит в стартовом матче Кубка конфедераций, это придаст ей уверенности. Зато потеря очков станет огромным минусом во всех планах, и задачу выхода из группы решить будет сложно, и шквал критики обрушится.

    Не столько удивило, сколько разочаровало, что на контрольный матч с командой Чили не удалось собрать аншлаг на не самом вместительном московском стадионе. Футболистам очень неприятно играть в такой обстановке. Причем ожидали-то, что соберется полный стадион! Уютная арена в хорошей транспортной доступности, в центре Москвы, последняя проверка перед Кубком конфедераций.

    Обидно, конечно, что такое отношение к сборной. Будем надеяться, что на репетиции мундиаля отношение к ней будет иным», – сказал Радимов.

    Сборная России открывает Кубок конфедераций-2017 матчем со сборной Новой Зеландии. Игра состоится 17 июня.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    13.06.2017 10:33
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 18:13

      Ну уже и не тренер Зенита-2.... Не надо обижаться за отношение... Мы верим и надеемся.... Хочется порыва вдохновения, как тогда... В Улан-Удэ в 5 утра в 2008 году народ вывалил на улицы...

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 15:37

      После первого матча мы всегда уверенны, а потом в итоге растеряны

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 июня 2017, 15:11

      Пока не введёте нормальную схему продажи билетов, максимальной поддержки на мундиалях у вас никогда не будет...поскольку народ, живущий за пределами Москвы и Питера, не готов платить перекупщикам цену в 8 раз большую, чем в официальном прайсе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июня 2017, 14:08

      Большинство комментариев специалистов - таблица умножения.
      Никакого к ним уважения.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 июня 2017, 12:20

      Победа в первом матче нам добавит самоуверенности. Если Новую Зеландию обыграли, то уж остальных точно обыграем. Ну а в следующих двух матчах капитально облажаемся. Впрочем, ничего нового.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 11:36

      Победа во втором - добавит сил.
      Победа в 3-ем - окрылит.
      В полуфинале - вдохновит.
      В финале... не, просплюсь к финалу то.

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 июня 2017, 11:33

      Хорошо бы!!!

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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 13 июня 2017, 10:54

      Сколько уже было таких уверенных начальных матчей.... Из недавнего 3-0 с чехами,и что толку?

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