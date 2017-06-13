Рахимов: «Встреча сборной России против Чили показала, за счет чего мы можем добиться успеха»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением о матче сборной России против Чили (1:1), а также рассказал об ожиданиях от выступления национальной команды на Кубке конфедераций.

«Сборная России не является законодателем мод в мировом футболе, чтобы требовать с нее на заказ больших побед. Но то, что предстоящие Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут в нашей стране, мобилизует команду, максимально зарядит ее на борьбу. Уверен, что тренерский штаб и футболисты сборной учитывают это и на все матчи турнира игроки будут выходить предельно организованными, готовыми выложиться без остатка, сыграть через не могу, что вкупе с поддержкой трибун может помочь добиться положительного результата.

Конечно, футбол — такая игра, где один неожиданный эпизод может перевернуть ход матча и всего турнира, поэтому давать прогнозы относительно выступления России сейчас крайне тяжело. Но встреча с Чили показала, за счет чего мы можем добиться успеха. За время австрийского сбора тренерскому штабу удалось подвести игроков к единому физическому состоянию, наладить игровые связи на поле, что мы увидели в матче с Чили. Схема с тремя центральными защитниками, двумя фланговыми футболистами и двумя нападающими показала свою дееспособность — главный тренер от нее не отступил.

На протяжении матча с Чили нашей команде удавалось диктовать свою игру с быстрым возвращением в оборону при владении мячом соперника, активным вступлением в отбор и организацией быстрого выхода в атаку. Еще порадовало, что наша команда отработала стандарты, создав несколько моментов, один из которых обернулся голом в ворота чилийцев. Из отрицательных эпизодов отмечу, что сборной Чили очень часто удавалось с флангов забрасывать за спины наших центральных защитников мяч своим нападающим, выводя их на очень опасные позиции. Так был забит гол в наши ворота и проведено несколько перспективных атак, не использованных соперником из-за неудачной обработки мяча форвардами. Думаю, игроки сборной России учтут эти проблемы после их разбора с тренерским штабом», – сказал специалист.