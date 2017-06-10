Отборочные матчи к ЧМ. Словения обыграла Мальту, Кейн спас для англичан ничью в Глазго

Встреча 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 между Словенией и Мальтой завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Голами отметились полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич и форвард «Марибора» Миливойе Новакович.

В параллельной встрече сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии. Счет открыл хавбек Алекс Окслэд-Чэмберлен, выступающий за «Арсенал». В концовке встречи дубль оформил нападающий «Селтика» Ли Гриффитс. На третьей добавленной минуте форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил окончательный счет – 2:2.

Отборочные матчи к ЧМ-2018. Группа F. 6-й тур.

Словения – Мальта – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Иличич, 45+2; 2:0 – Новакович, 84.

Шотландия – Англия – 2:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Окслэд-Чэмберлен, 71; 1:1 – Гриффит, 87; 2:1 – Гриффитс, 90; 2:2 – Кейн, 90+3.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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