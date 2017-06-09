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  • Гончаренко: «Выбор позиции для защитника важнее, чем скорость»

Гончаренко: «Выбор позиции для защитника важнее, чем скорость»

9 июня 2017, 08:07
3

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что возрастная линия его команды приносит пользу, что выражается в малом количестве пропущенных голов.

– В народе уже шутят, что Игнашевич будет играть до 50.

– Давайте посмотрим на статистику. Мы меньше всех пропустили. Значит, уровень Игнашевича, Васина, братьев Березуцких такой высокий, что вообще не приходится говорить о том, что пора их списать со счетов. Если они держат уровень, соответствуют задачам, то будут играть еще долго.

Раньше все говорили, что «Милан» – старая команда. Барези, Мальдини, потом Гаттузо, Кака, Зеедорф. Но они выигрывали все что угодно! Потом их поменяли, и где теперь «Милан»?

– Но ведь скорость у Игнашевича уже не та.

– У него правильный выбор позиции. Наверное, для защитника это даже важнее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Васин Виктор Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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cska-62
1496987127
Не наверное, а точно! Великий либеро "Милана" Франко Барези и в молодости - в самом начале восьмидесятых годов - скоростью не отличался (Виктор Михайлович может не помнить это просто по возрасту!), но на мяче практически всегда оказывался раньше форварда соперника благодаря чтению игру и выбору позиции. Аналогичным образом он выигрывал и верховые мячи у рослых форвардов с ростом 176 см., которого для центрального защитника и тогда было явно недостаточно. Что для либеро, что для стоппера. Сегодня центральные защитники, как правило, играют в линию, но для их игровых качеств это ничего не меняет. Барези играл до 37 лет, но на самом высоком уровне! И последнее Скудетто поднимал над головой накануне завершения футбольной карьеры. В РФПЛ он мог бы играть и быть полезен ещё лет десять как минимум! Чего Игнашевичу и братьям Березуцким от всего сердца желаю! Если позволит здоровье. Железных организмов не бывает. Особенно, если все годы юности и молодости организм перманентно испытывает чудовищные перегрузки.
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cska-62
1496987918
Маленькая притча. В кабинете доктор осматривает 70-летнего пенсионера: - Ну, для своего возраста вы просто молодец. Никаких патологий. А в каком возрасте умер ваш отец? - Почему умер? Недавно отметили его девяностолетие. - Надо же! А сколько лет прожил ваш дед? - Так он и сегодня жив, ему 110 лет и на следующей неделе он собирается жениться. - ??? Простите за любопытство, а чего его приспичило в 110 лет жениться? - Понимаете, доктор, не приспичило, там по залёту…
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bset
1496988981
Физические данные - это хорошо. Но какой от них толк, если на поле не думаешь головой?
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