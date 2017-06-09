Гончаренко: «Выбор позиции для защитника важнее, чем скорость»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что возрастная линия его команды приносит пользу, что выражается в малом количестве пропущенных голов.

– В народе уже шутят, что Игнашевич будет играть до 50.

– Давайте посмотрим на статистику. Мы меньше всех пропустили. Значит, уровень Игнашевича, Васина, братьев Березуцких такой высокий, что вообще не приходится говорить о том, что пора их списать со счетов. Если они держат уровень, соответствуют задачам, то будут играть еще долго.

Раньше все говорили, что «Милан» – старая команда. Барези, Мальдини, потом Гаттузо, Кака, Зеедорф. Но они выигрывали все что угодно! Потом их поменяли, и где теперь «Милан»?

– Но ведь скорость у Игнашевича уже не та.

– У него правильный выбор позиции. Наверное, для защитника это даже важнее.