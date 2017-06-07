Зобнин: «Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в матче против Венгрии (3:0), поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно. Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это дает мне больше энергии и уверенности!

12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что все будет отлично. Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду! Знаю, что меня ждет Массимо, мои братья, все игроки «Спартака», также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича, главному тренеру Станиславу Саламовичу — я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду!

Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы — это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное — верить, что все будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет еще ярче!» – написал Зобнин на своей странице в Инстаграме.