Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин: «Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в матче против Венгрии (3:0), поблагодарил болельщиков за поддержку.

    «Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно. Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это дает мне больше энергии и уверенности!

    12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что все будет отлично. Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду! Знаю, что меня ждет Массимо, мои братья, все игроки «Спартака», также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича, главному тренеру Станиславу Саламовичу — я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду!

    Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы — это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное — верить, что все будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет еще ярче!» – написал Зобнин на своей странице в Инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Seven 115 14 июня 2017, 13:23

      Рома выздоравливай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Holt 8 июня 2017, 18:56

      У него организм молодой , зарастет все быстро !!!!! Желаю тебе , Рома , больших побед!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 7 июня 2017, 23:08

      Рома, здоровья!!! ЖДЁМ!!!!! Выздоравливай скорее!! В ЛЧ без тебя никак....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 7 июня 2017, 21:43

      главное, чтобы восстановился без последствий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 7 июня 2017, 21:31

      Ромка, здоровья тебе! Помню когда я кресты порвал так это был такооой пипец для меня и стресс!. Так у нас любительский можно сказать футбол. чемпионат области. Скорее возвращайся в строй, еще сильнее!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 июня 2017, 21:17

      Роман,желаю тебе хорошенько залечить травму,а главное не падай духом и как говорят мужики : ДЕРЖИ ХВОСТ ПИСТОЛЕТОМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 7 июня 2017, 21:06

      Так, Роман, Не подпрыгивай !!! Главное слушай врачей, нагрузки только такие какие они скажут. И тогда я надеюсь поболеть, может даже поругаться глядя на твою игру !!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 июня 2017, 19:28

      Дай то Бог, чтобы всё прошло удачно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июня 2017, 19:27

      Удачи и здоровья-остальное все сложится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июня 2017, 19:11

      Молодец что верит в себя и смотрит в будущее без уныния. А вера в свои силы порой помогает больше самых лучших докторов.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11