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  • Зобнин: «Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян»

Зобнин: «Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян»

7 июня 2017, 18:27
21

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, получивший травму в матче против Венгрии (3:0), поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно. Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это дает мне больше энергии и уверенности!

12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что все будет отлично. Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду! Знаю, что меня ждет Массимо, мои братья, все игроки «Спартака», также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича, главному тренеру Станиславу Саламовичу — я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду!

Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы — это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное — верить, что все будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет еще ярче!» – написал Зобнин на своей странице в Инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман Черчесов Станислав Каррера Массимо Мутко Виталий
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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slavа0508
1496850413
Молодец Рома,,,,,Здоровья!!!И мы все тоже за твоё возвращение,,,и не только болельщики Спартака,,,А так же многие болелы и ЦСКА и Зенита и Ростова и всех остальных клубов сочуствуют тебе
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лёха72
1496850827
здоровья.мы ждём
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dok66
1496851040
Рома , то что ты расстроен - это нормально . Все расстроены . А вот растерян - это не правильно ! Ирбе вон 35 , а он не растерян , а бьется за свое восстановление . Все будет хорошо !
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oyabun
1496851883
Молодец что верит в себя и смотрит в будущее без уныния. А вера в свои силы порой помогает больше самых лучших докторов.
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VVM1964
1496852345
РОМАНУ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ В СТРОЙ , КОМАНДА ИГРОКОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ ( ИБО МЫ ЕДИНЫ , А ПОКА МЫ ЕДИНЫ- МЫ НЕПОБЕДИМЫ ) , ТЕБЯ ЖДЕТ .
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Диктор
1496852866
Удачи и здоровья-остальное все сложится.
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filosof sparty
1496852914
Дай то Бог, чтобы всё прошло удачно
Ответить
батог
1496858762
Так, Роман, Не подпрыгивай !!! Главное слушай врачей, нагрузки только такие какие они скажут. И тогда я надеюсь поболеть, может даже поругаться глядя на твою игру !!!!!
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nemolod
1496859426
Роман,желаю тебе хорошенько залечить травму,а главное не падай духом и как говорят мужики : ДЕРЖИ ХВОСТ ПИСТОЛЕТОМ!
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Алекc
1496860280
Ромка, здоровья тебе! Помню когда я кресты порвал так это был такооой пипец для меня и стресс!. Так у нас любительский можно сказать футбол. чемпионат области. Скорее возвращайся в строй, еще сильнее!
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