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    Мутко назвал травму Зобнина несчастным случаем

    Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что травам полузащитника сборной России Романа Зобнина, полученная в товарищеском матче с Венгрией (3:0), является несчастным случаем. Также он отметил, что доволен результатом и игрой национальной команды в этой встрече.

    По предварительным прогнозам Зобнин, повредивший связки колена, будет вынужден пропустить 4,5-5 месяцев.

    «Зобнин – ведущий игрок, получил травму, несчастный случай. Дзюбы тоже нет, но настрой у ребят боевой. Бухаров, считаю, хорошо отработал, выполнил огромный объем.

    Матч с венграми? Доволен и результатом, и игрой. Поставленные задачи решили. Команда на правильном пути. Ребята знают, что от них требуется. Это важно, ведь много новых игроков. Линия обороны, по сути, новая», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 20:17
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 05:49

      Это ты несчастный случай.
      Не... катастрофа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июня 2017, 20:25

      МуДько в неадеквате )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 июня 2017, 20:23

      Его намеренно ломали,нодо было ЖК давать

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Проекция LADA Priora Coup 6 июня 2017, 20:26

      Кого ломали намеренно, цель ?, и Какой Жк Давать и кому ????

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup > acer2003 6 июня 2017, 20:29

      Штибер подставил ногу под зобнина

      0
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