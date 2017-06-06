Мутко назвал травму Зобнина несчастным случаем

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что травам полузащитника сборной России Романа Зобнина, полученная в товарищеском матче с Венгрией (3:0), является несчастным случаем. Также он отметил, что доволен результатом и игрой национальной команды в этой встрече.

По предварительным прогнозам Зобнин, повредивший связки колена, будет вынужден пропустить 4,5-5 месяцев.

«Зобнин – ведущий игрок, получил травму, несчастный случай. Дзюбы тоже нет, но настрой у ребят боевой. Бухаров, считаю, хорошо отработал, выполнил огромный объем.

Матч с венграми? Доволен и результатом, и игрой. Поставленные задачи решили. Команда на правильном пути. Ребята знают, что от них требуется. Это важно, ведь много новых игроков. Линия обороны, по сути, новая», – сказал Мутко.