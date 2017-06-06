Сборная России вернулась в Москву

Прошедшей ночью самолет с игроками и тренерским штабом сборной России на борту прибыл в Москву. Напомним, что вчера состоялся товарищеский матч со сборной Венгрии, который закончился со счетом 3:0 в пользу россиян. Следующая встреча состоится в пятницу, 9 июня. Соперником по контрольному матчу будет сборная Чили.

«Прилетели в Москву! До завтра!» – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Сборная России продолжает подготовку к участию в Кубке конфедераций-2017. В группе А команда Станислава Черчесова сыграет против Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).