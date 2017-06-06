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    Сборная России вернулась в Москву

    Прошедшей ночью самолет с игроками и тренерским штабом сборной России на борту прибыл в Москву. Напомним, что вчера состоялся товарищеский матч со сборной Венгрии, который закончился со счетом 3:0 в пользу россиян. Следующая встреча состоится в пятницу, 9 июня. Соперником по контрольному матчу будет сборная Чили.

    «Прилетели в Москву! До завтра!» – говорится в сообщении пресс-службы команды.

    Сборная России продолжает подготовку к участию в Кубке конфедераций-2017. В группе А команда Станислава Черчесова сыграет против Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).

    Источник: Twitter

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    06.06.2017 06:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 июня 2017, 20:13

      С чем вернулись? С позорищем!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2017, 09:11

      Сборная Чили, это не сборная Венгрии во вчерашней игре.

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