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    Эвра записал обращение к игрокам «Ювентуса» перед финалом Лиги чемпионов

    Защитник «Лиона» Патрис Эвра опубликовал в своем инстаграме видеообращение к бывшим партнерам по «Ювентусу» перед финалом ЛЧ против «Реала». Француз был игроком туринского клуба с июля 2014 года по январь 2017.

    «Капитан, ты готов или нет? Джиджоне (прозвище Буффона – прим. «Бомбардира»), черт возьми! Спокойно, Макс (Аллегри), спокойно. Ты же знаешь, что Гонсало (Игуаин) готов забить. Пауло (Дибала), эта твоя маска после забитых голов... Я не знаю, как ее показать. Ты точно делаешь это лучше, поэтому забей завтра и покажи мне это.

    Ребята, вам нельзя кормить Марио (Манджукича) целую неделю. Я хочу, чтобы он вышел с боевым настроением. Леонардо (Бонуччи), я хочу видеть тебя солдатом, как обычно», – говорит Эвра на записи.

    Матч в Кардиффе начнется в 21:45 по московскому времени.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.06.2017 00:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 3 июня 2017, 11:57

      Я в компании Патриса, будем болеть за Юве

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 3 июня 2017, 08:50

      Эха Эвра приколист поржал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 июня 2017, 06:19

      Удачи и победы Юве!

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