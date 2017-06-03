Эвра записал обращение к игрокам «Ювентуса» перед финалом Лиги чемпионов

Защитник «Лиона» Патрис Эвра опубликовал в своем инстаграме видеообращение к бывшим партнерам по «Ювентусу» перед финалом ЛЧ против «Реала». Француз был игроком туринского клуба с июля 2014 года по январь 2017.

«Капитан, ты готов или нет? Джиджоне (прозвище Буффона – прим. «Бомбардира»), черт возьми! Спокойно, Макс (Аллегри), спокойно. Ты же знаешь, что Гонсало (Игуаин) готов забить. Пауло (Дибала), эта твоя маска после забитых голов... Я не знаю, как ее показать. Ты точно делаешь это лучше, поэтому забей завтра и покажи мне это.

Ребята, вам нельзя кормить Марио (Манджукича) целую неделю. Я хочу, чтобы он вышел с боевым настроением. Леонардо (Бонуччи), я хочу видеть тебя солдатом, как обычно», – говорит Эвра на записи.

Матч в Кардиффе начнется в 21:45 по московскому времени.