Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конов: «Контракт на трансляции матчей Кубка конфедераций в России до сих пор не подписан. Уверен, что все будет хорошо»

    Журналист Василий Конов прокомментировал ситуацию вокруг трансляции матчей Кубка конфедерации на российских телеканалах.

    «Оказывается, контракт не подписан до сих пор, и поэтому нет промо на Первом и «Матч ТВ», которые хотят показывать. ВГТРК уже вышла из пула на Кубок. При этом нет никаких сомнений, что вопрос будет решен положительно и оба канала технически готовы, вопрос лишь в делении матчей турнира. Но на данный момент юридически прав нет.

    Судя по рейтингам сборной, интерес слабый, и Первый не покажет товарищеские матчи 5-го и 9-го июня (против сборных Венгрии и Чили соответственно – прим. «Бомбардира»). Более того – 5-го июня, в 21:30 в программах телепередач трансляции матча Венгрия – Россия у федеральных каналов нет. Но, повторюсь, что уверен, что все будет хорошо и 17-го июня Кубок конфедераций стартует в эфире Первого матчем Россия – Новая Зеландия», – написал Конов в твиттере.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 22:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 21:44

      Правильно. Чего показывать свой позор за собственные деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 июня 2017, 06:57

      Ситуация аховая,
      Нельзя перемещать Малахова.
      Россия этого не поймёт!!!...
      И руководство какналов ничего не ...дерёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 июня 2017, 05:55

      Старая информация. Первый заставили показать товарищеские игры сборной.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11