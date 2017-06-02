Конов: «Контракт на трансляции матчей Кубка конфедераций в России до сих пор не подписан. Уверен, что все будет хорошо»

Журналист Василий Конов прокомментировал ситуацию вокруг трансляции матчей Кубка конфедерации на российских телеканалах.

«Оказывается, контракт не подписан до сих пор, и поэтому нет промо на Первом и «Матч ТВ», которые хотят показывать. ВГТРК уже вышла из пула на Кубок. При этом нет никаких сомнений, что вопрос будет решен положительно и оба канала технически готовы, вопрос лишь в делении матчей турнира. Но на данный момент юридически прав нет.

Судя по рейтингам сборной, интерес слабый, и Первый не покажет товарищеские матчи 5-го и 9-го июня (против сборных Венгрии и Чили соответственно – прим. «Бомбардира»). Более того – 5-го июня, в 21:30 в программах телепередач трансляции матча Венгрия – Россия у федеральных каналов нет. Но, повторюсь, что уверен, что все будет хорошо и 17-го июня Кубок конфедераций стартует в эфире Первого матчем Россия – Новая Зеландия», – написал Конов в твиттере.

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