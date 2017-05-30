Дмитрий Комбаров: «В сборной Мексики выделю Чичарито, а у Португалии номер один – Роналду»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился мнением об игроках соперников национальной команды по Кубку конфедераций.

Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.

– Что знаете о сборной Чили?

– Что там играет Алексис Санчес из «Арсенала». Это звезда мирового уровня. Смотрел пару матчей чилийцев – это очень быстрая команда, которая играет в агрессивный, открытый, атакующий футбол. Опасный соперник.

– В сборной Португалии звезд побольше. Кто из них номер два – следом за Криштиану?

– Роналду номер один, все остальные вторые. Криштиану – это легенда мирового футбола. Когда он закончит, его будут вспоминать и приводить детям в пример еще не один десяток лет. Остальные игроки тоже сильные, играют в топовых клубах.

– Вы представляете себе, что такое сборная Новой Зеландии?

– Если честно, не следил за этой командой. Смотрю только финалы и полуфиналы Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы. В общем, только топовые матчи. В остальном я не сильно много смотрю футбол. Думаю, половина сборной России ничего не знает о Новой Зеландии. Но перед игрой тренерский штаб нам все расскажет, и разберет игру этого соперника досконально. После этого мы будем знать о них все. Мне этого достаточно, не обязательно постоянно следить за соперниками.

– Видели когда-нибудь, как танцуют хаку?

– Да, это у регбистов. Национальная новозеландская традиция. Весело смотреть на то, как они танцуют. Понятно, что таким образом они настраиваются и отдают дань своим предкам, истории своей страны. Красивое шоу получается.

– Мексика – это не только знаменитый курорт Канкун, где любят отдыхать футболисты, но и Гуардадо, Хавьер Эрнандес, Дос Сантос, Рафа Маркес. Кого из них можете выделить?

– Чичарито. Помню, как ярко он выстрелил на чемпионате мира, как забивал от перекладины. Сильный футболист, он и за «Байер» много забивает.