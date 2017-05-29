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  • Миранчук заявил, что сборная России настраивается на победу в Кубке конфедераций

Миранчук заявил, что сборная России настраивается на победу в Кубке конфедераций

29 мая 2017, 16:43
23

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подчеркнул, что национальная команда настраивается на победу в предстоящем Кубке конфедераций.

В настоящее время подопечные Станислава Черчесова ведут в Австрии подготовку к турниру. Накануне его начала россияне проведут две контрольные встречи – с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

«Само собой, мы настраиваемая на победу в турнире. Какое еще у нас должно быть желание? Прекрасно понимаем, чего от нас ждут. И у самих у нас огромное желание», – сказа Миранчук.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия Миранчук Алексей
Комментарии (23)
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subbotaspartak
1496065794
Они настраиваются, Мы потом расстраиваемся, Они потом каются, Мы напиваемся.
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vaenruk
1496067258
На победу хотя бы в одном матче настройтесь
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Semargl18
1496067617
ааа настраивается...вот в чем секрет... они не настроенные ... Антенка не ловит совсем.
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vladimir-7
1496068396
Другого ему говорить нельзя, а то вылетит из сборной. Лысый следит за этим.
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vladimir-7
1496068604
А я желаю нашим проиграть все игры, чтобы сменили Черчеса, Мудко и 80% из РФС.
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МАКАРШВЕД
1496068739
Желания много, хоть из группы бы вышли, а то уже и выиграть желают ....
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Егор Велунов
1496069719
Похвально настраиваться, но надо бы понести ответственность какую-то лично Миранчуку в случае провала и занятия даже второго места. :)
Ответить
Юрэс
1496070150
Да кто из нас РОССИЯН против ? Настраивайтесь сколько ХОТИТЕ, только ПОБЕДИТЕЕЕ !!!!!!!!! РОССИЯ вас не забудет! !!!
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Нил78
1496072100
Кубок конфедерации - это серьёзно. Здесь лучшие. Сборная образца 2008 года с Гусом и Аршавиным была в четверке лучших Европы. Да, это было давно, и с тех пор мы ничего не показали, как по игре, так и по результату. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы (патриоты Российского футбола) будем надеяться на лучшее, но факты вещь упрямая. В любом случае РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
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lekseij2007
1496072953
На одну победу в группе?
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