Миранчук заявил, что сборная России настраивается на победу в Кубке конфедераций

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подчеркнул, что национальная команда настраивается на победу в предстоящем Кубке конфедераций.

В настоящее время подопечные Станислава Черчесова ведут в Австрии подготовку к турниру. Накануне его начала россияне проведут две контрольные встречи – с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

«Само собой, мы настраиваемая на победу в турнире. Какое еще у нас должно быть желание? Прекрасно понимаем, чего от нас ждут. И у самих у нас огромное желание», – сказа Миранчук.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.