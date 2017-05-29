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  • Дзюба: «Со Слуцким был нормальный рабочий диалог после вдрызг проигранного матча»

Дзюба: «Со Слуцким был нормальный рабочий диалог после вдрызг проигранного матча»

29 мая 2017, 07:57
9

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что негатив, который складывается вокруг российского футбола в последние годы, мешает добиваться положительного результата. По его словам, футболистам нужно объединиться, чтобы развернуть ситуацию на 180 градусов.

– Знаю, что вы были одним из тех футболистов, что пришли к Слуцкому после поражения от Уэльса. Продолжаете считать, что наш футбол – г..но?

– Такой фразы никто на самом деле не говорил. Да и вообще вся та история сильно раздута. На самом деле все было достаточно обыденно: братья Березуцкие сидели у тренера, Вася позвонил мне и пригласил зайти, еще сам пришел Смольников, которого угнетали допущенные оплошности. И мы в не таком уж и долгом разговоре признали, что все вместе обделались по полной программе. Нормальный рабочий диалог после вдрызг проигранного матча.

– Что нужно сделать, чтобы перестать обделываться?

– Ох, это долгая тема, боюсь не для данного интервью. И о детском футболе надо говорить, и о многих вещах во взрослом. Но главное, как мне кажется – об абсолютном преобладании негатива, который просто угнетает. Все у футболистов плохо, и зажрались они, и ничего не хотят, и номер на поле отбывают. В общем, просто то самое слово, что не произносилось в номере Слуцкого после Евро.

Нам бы, всем тем, кто имеет отношение к футболу, объединиться, чтобы вытащить себя за волосы из болота, понять, что игроки очень хотят выиграть, а если это не получается, то переживают даже больше болельщиков. Но нет – главное: потоптаться по футболистам, это же – самое сладкое.

Мы, конечно, ответственности с себя не снимаем. Понятно, что главное – результат, а все остальное – лирика. Но добиться результата на постоянной основе, не развернув ситуацию вокруг футбола на 180 градусов, в позитивное русло, будет крайне тяжело, если вообще возможно.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Дзюба Артем Смольников Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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vladimir-7
1496037291
Дзюба прав, он один может сказать правду и не бздит перед тренером, а остальные будут его расхваливать, чтобы он их оставил в сборной.После КК ЛЫСЫЙ улетит на свою историческую родину.
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Atom2020
1496044140
Кто пишет Дзюбе тексты? ... такие обороты речи, что Толстой бы позавидовал ... Вот это вообще шедевр: "Но главное, как мне кажется – об абсолютном преобладании негатива, который просто угнетает." .... вот в "кривоногих пузанов" верю ... а в такие тексты - нет ... РФС занялся пиаром сборной и Дзюбы в частности ...
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Tolegeniskakov
1496045717
Отменить лимит, чтобы русские бились за место в составе
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кеша_КБ
1496059548
- да , Дзюба умеет "по ушам проехать"!, но он - один из не многих!, кто не боится высказывать своё личное мнение по конкретному поводу!, хотя, - игрочишко))), а кто у нас , в России лучше?....Бухаров, Смолов, Полоз...Играйте в футбол, и будьте здоровы!!!
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Аид666
1496074127
а фигли по вам не ездить? вы получаете в месяц больше чем трудяги лет за 10... при этом кладете огромный (хотелось бы сказать потенциал, но нет) ... на болельщиков, на результат, на честь страны в конце концов... Какое отношение может к Вам быть, если вы реально ЗАЖРАЛИСЬ?... Если бы не паспорт, то нахрен бы вы в клубах не вытянули место в основе. За что пламенный поклон Мутко!
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paracetamol
1496307857
Г-но - самое точное определение.
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nemolod
1496835278
Конечно,проще всего пройтись по игрокам,и где-то критикующие будут правы,но это должна быть объективная оценка! Но тут есть еще одна причина-футболисты варятся в собственном соку,так как большинство тренеров не могут им помочь повысить свое мастерство-только одни общие фразы типа усердно тренироваться-а вот конкретной помощи оказать не могут-кому-то надо прибавить физики,кому-то техники,кому-то тактики,кому-то психологической уверенности! Все вот эти недоработки и проявляются в матчах,все это тренеры видят,а помочь не умеют!
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