Дзюба: «Со Слуцким был нормальный рабочий диалог после вдрызг проигранного матча»

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что негатив, который складывается вокруг российского футбола в последние годы, мешает добиваться положительного результата. По его словам, футболистам нужно объединиться, чтобы развернуть ситуацию на 180 градусов.

– Знаю, что вы были одним из тех футболистов, что пришли к Слуцкому после поражения от Уэльса. Продолжаете считать, что наш футбол – г..но?

– Такой фразы никто на самом деле не говорил. Да и вообще вся та история сильно раздута. На самом деле все было достаточно обыденно: братья Березуцкие сидели у тренера, Вася позвонил мне и пригласил зайти, еще сам пришел Смольников, которого угнетали допущенные оплошности. И мы в не таком уж и долгом разговоре признали, что все вместе обделались по полной программе. Нормальный рабочий диалог после вдрызг проигранного матча.

– Что нужно сделать, чтобы перестать обделываться?

– Ох, это долгая тема, боюсь не для данного интервью. И о детском футболе надо говорить, и о многих вещах во взрослом. Но главное, как мне кажется – об абсолютном преобладании негатива, который просто угнетает. Все у футболистов плохо, и зажрались они, и ничего не хотят, и номер на поле отбывают. В общем, просто то самое слово, что не произносилось в номере Слуцкого после Евро.

Нам бы, всем тем, кто имеет отношение к футболу, объединиться, чтобы вытащить себя за волосы из болота, понять, что игроки очень хотят выиграть, а если это не получается, то переживают даже больше болельщиков. Но нет – главное: потоптаться по футболистам, это же – самое сладкое.

Мы, конечно, ответственности с себя не снимаем. Понятно, что главное – результат, а все остальное – лирика. Но добиться результата на постоянной основе, не развернув ситуацию вокруг футбола на 180 градусов, в позитивное русло, будет крайне тяжело, если вообще возможно.