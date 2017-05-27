Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сегодняшняя тренировка сборной России в Австрии проходит в полном составе. В общей группе работают все игроки, прибывшие на сбор.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова в настоящее время ведут подготовку к Кубку конфедераций-2017. До начала турнира российская национальная команда встретится в контрольных поединках с Венгрией (Будапешт, 5 июня) и Чили (Москва, 9 июня).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Россияне сыграют в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.