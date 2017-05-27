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  • Вице-губернатор Санкт-Петербурга назвал стадион на Крестовском острове не таким дорогим

Вице-губернатор Санкт-Петербурга назвал стадион на Крестовском острове не таким дорогим

27 мая 2017, 11:42
30

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин не считает стоимость строительства стадиона «Санкт-Петербург» завышенной. Напомним, что стадион на Крестовском по оценкам считается самым дорогим в мире.

«Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр – а площадь объекта, на всякий случай, 285 тыс. «квадратов» – цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется. Сэкономить можно было. За счет более точных проектных решений и времени: строишь быстро – строишь дешевле. 12 лет – это, конечно, долго, а каждое перепроектирование – новые расходы времени и средств.

Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант «лайт» – относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей – решения, безусловно, правильные. Когда Россия получила право на проведение матчей чемпионата мира, возникли требования ФИФА, связанные с увеличением несущей способности и числа зрительских мест.

Итоговую стоимость проекта я неоднократно озвучивал: порядка 43 млрд рублей. Но стоит учесть, что мы сейчас судимся с предыдущим генеральным подрядчиком, пытаясь взыскать с него, если докажем свою правоту, 3,6 млрд рублей. И еще порядка миллиарда – за переделки, которые пришлось «подчищать», – заявил Албин.

Напомним, что недавно ФИФА опубликовала доклад, в котором выразила обеспокоенность по поводу нарушения прав человек и рабочих условий для строителей арены.

Источник: «АиФ»
Кубок конфедераций Россия Зенит
Комментарии (30)
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T 72
1495874863
Сидел бы молча за умного сошёл,а с учётом что половину денег на строительство сами разворовали,то действительно -не дорогой
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Владимирыч
1495875415
Так, для справки: стоимость всех олимпийских объектов в Токио-2020 в два раза меньше, чем стоимость вашего "не такого дорогого стадиона"))))))
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МАКАРШВЕД
1495877268
Видимо у него на территории дачи стадион дороже, раз Крестовский не такой дорогой!!!
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multiscan
1495877461
Албин прав на все 146%! Стадион действительно недорогой. Он дорогущий!
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BorisoW
1495877906
Так правильно,вычесть всякие откаты//взятки и прочее,и цена самого стадиона будет вполне приемлемой,а возможно и ниже чем в Китае например,где за такие деньги могли штук 10 подобных стадионов за пару лет построить...
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Влад-20
1495879275
Беломоро-Балтийский канал надо углублять и расширять , вот и бригада строителей освободилась, Албин за бригадира.
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даня84
1495883470
этот господин Албин,(в бытности губернатором нашей костромской области он был Слюняевым)разворовал всю область,теперь вот под другой фамилией и Питер разворовывает
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Болельщик Реал Мадрида
1495883645
Конечно, а зачем считать его самым дорогим в мире! Если принимать во внимание, что половину бюджета освоенного на строительстве объекта, он и такие же казнокрады "положили себе в карман"...
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_Kesh_Suntar_
1495897182
https://www.youtube.com/watch?v=6tpkEisLUx8 - Испанец рассказывает о том, как строил ст.Крестовском!
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Непутриот
1495898836
Стрелять таких бессовестных слюняев-албиных надо!
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