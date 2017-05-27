Вице-губернатор Санкт-Петербурга назвал стадион на Крестовском острове не таким дорогим

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин не считает стоимость строительства стадиона «Санкт-Петербург» завышенной. Напомним, что стадион на Крестовском по оценкам считается самым дорогим в мире.

«Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр – а площадь объекта, на всякий случай, 285 тыс. «квадратов» – цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется. Сэкономить можно было. За счет более точных проектных решений и времени: строишь быстро – строишь дешевле. 12 лет – это, конечно, долго, а каждое перепроектирование – новые расходы времени и средств.

Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант «лайт» – относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей – решения, безусловно, правильные. Когда Россия получила право на проведение матчей чемпионата мира, возникли требования ФИФА, связанные с увеличением несущей способности и числа зрительских мест.

Итоговую стоимость проекта я неоднократно озвучивал: порядка 43 млрд рублей. Но стоит учесть, что мы сейчас судимся с предыдущим генеральным подрядчиком, пытаясь взыскать с него, если докажем свою правоту, 3,6 млрд рублей. И еще порядка миллиарда – за переделки, которые пришлось «подчищать», – заявил Албин.

Напомним, что недавно ФИФА опубликовала доклад, в котором выразила обеспокоенность по поводу нарушения прав человек и рабочих условий для строителей арены.