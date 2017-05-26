Смолов рассчитывает забить самый памятный гол на Кубке конфедераций

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о трех событиях сезона-2016/17, которые ему хотелось бы поскорее забыть, а также назвал три события, которые наоборот запомнятся.

«Про те, которые хотелось забыть, я уже забыл (смеется). А запомню, наверное, прежде всего, голы. Тот, что забил «Тереку» в чемпионате после розыгрыша 11-метрового удара с Павлом Мамаевым. Гол в ворота «Ниццы» на выезде в Лиге Европы – по-моему, он получился по-европейски красивым. И, пожалуй, мяч в товарищеском матче сборной России с Ганой, который принес нашей команде первую победу (1:0) при новом тренере.

Впрочем, сезон для сборной еще не закончен, и очень хочется верить, что самый памятный гол сезона я забью на Кубке конфедераций», – сказал Смолов.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.