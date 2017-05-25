Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саутгейт не вызвал Руни в сборную Англии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с составом национальной команды на предстоящие матчи.

    Стоит отметить, что в списке из 25 футболистов не нашлось места нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни.

    10 июня англичане сыграют в отборочном матче к ЧМ-2018 против Шотландии, а 13 июня встретятся с Францией.

    Вратари: Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Джо Харт («Торино»), Том Хитон («Бернли»), Джек Батленд («Сток Сити»).

    Защитники: Гари Кэхилл («Челси»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм Юнайтед»), Бен Гибсон («Мидлсбро»), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер, Кайл Уолкер (оба – «Тоттенхэм»), Райан Бертранд («Саутгемптон»).

    Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба – «Тоттенхэм»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Алекс Окслэд-Чэмберлен («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

    Нападающие: Джермейн Дефо («Сандерленд»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 05:23

      А Дефо зачем там???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 мая 2017, 16:53

      Кейн и Рэшфорд объективно сильнее Руни, нет смысла вызывать возрастного игрока, если он на своей позиции 3-4.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 мая 2017, 15:21

      жесть, только один англичанин в сборной - харт - играет не англии)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 мая 2017, 15:20

      все правильно сделал

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11