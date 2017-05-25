Саутгейт не вызвал Руни в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с составом национальной команды на предстоящие матчи.

Стоит отметить, что в списке из 25 футболистов не нашлось места нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни.

10 июня англичане сыграют в отборочном матче к ЧМ-2018 против Шотландии, а 13 июня встретятся с Францией.

Вратари: Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Джо Харт («Торино»), Том Хитон («Бернли»), Джек Батленд («Сток Сити»).

Защитники: Гари Кэхилл («Челси»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм Юнайтед»), Бен Гибсон («Мидлсбро»), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер, Кайл Уолкер (оба – «Тоттенхэм»), Райан Бертранд («Саутгемптон»).

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба – «Тоттенхэм»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Алекс Окслэд-Чэмберлен («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Нападающие: Джермейн Дефо («Сандерленд»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер Сити»).