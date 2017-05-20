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    ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Сибири» и другие результаты

    В поединке 38-го тура ФНЛ «Спартак-2» в гостях уступил «Сибири».

    В остальных встречах «Мордовия» разошлась с «Лучом-Энергия», «Балтика» переиграла «Шинник», «Кубань» победила «Спартак-Нальчик», а «Зенит-2» нанес поражение «Соколу».

    Первенство России. ФНЛ. 38-й тур

    Мордовия – Луч-Энергия – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Килин, 49; 1:1 – Алхазов, 66 (с пенальти).

    Шинник – Балтика – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Крючков, 72.

    Сибирь – Спартак-2 – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Давыдов, 37; 1:1 – Качан, 53; 2:1 – Андреев, 80.

    Кубань – Спартак-Нальчик – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Маляров, 4; 2:0 – Лобкарев, 16; 3:0 – Маляров, 60; 3:1 – Бажев, 90+1 (с пенальти).

    Сокол – Зенит-2 – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Погребняк, 5; 0:2 – Евсеев, 54; 0:3 – 90+4.

    Удаление: Ходырев, 31 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2017 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 мая 2017, 20:25

      Балтика красавцы спаслись таки!

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