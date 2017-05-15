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    Долуда: «17-18 мая «Фишт» должен быть готов на 100 процентов к Кубку конфедераций»

    Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда прокомментировал готовность стадиона «Фишт» в Сочи к Кубку конфедераций 2017 года.

    «Во вторник мы проводим пусконаладочные работы системы Wi-Fi в чаше стадиона, в субботу мы начали пусконаладочные работы системы контроля управления доступа. Буквально на днях это сдаем. А это два пункта, которые нас держат. ФИФА будет принимать у нас стадион где-то в начале июня.

    Мы должны получить акт соответствия по третьему этапу. Этот акт – это окончание всех пусконаладочных работ по инженерным системам. Все акты получены, за исключением озвученных двух. Думаю, этот акт соответствия мы получим 17-18 мая. То есть 17-18 мая стадион «Фишт» должен быть готов на 100 процентов», – сказал Долуда.

    Напомним, стадион «Фишт» был официально открыт матчем сборных России и Бельгии в конце марта.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

    Источник: Р-Спорт

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    15.05.2017 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 мая 2017, 07:24

      Опять "должен быть"? Когда наши чиновники начнут говорить 'будет готов"?

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 мая 2017, 20:30

      должен быть готов... про крестовский "должен быть" говорят уже несколько лет...

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