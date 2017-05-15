Долуда: «17-18 мая «Фишт» должен быть готов на 100 процентов к Кубку конфедераций»

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда прокомментировал готовность стадиона «Фишт» в Сочи к Кубку конфедераций 2017 года.

«Во вторник мы проводим пусконаладочные работы системы Wi-Fi в чаше стадиона, в субботу мы начали пусконаладочные работы системы контроля управления доступа. Буквально на днях это сдаем. А это два пункта, которые нас держат. ФИФА будет принимать у нас стадион где-то в начале июня.

Мы должны получить акт соответствия по третьему этапу. Этот акт – это окончание всех пусконаладочных работ по инженерным системам. Все акты получены, за исключением озвученных двух. Думаю, этот акт соответствия мы получим 17-18 мая. То есть 17-18 мая стадион «Фишт» должен быть готов на 100 процентов», – сказал Долуда.

Напомним, стадион «Фишт» был официально открыт матчем сборных России и Бельгии в конце марта.

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