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    Черчесов рассчитывает на выздоровление Дзагоева к старту Кубка конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев успеет восстановиться от травмы к старту Кубка конфедераций-2017.

    «Понятно, что одна и та же травма дает о себе знать уже несколько раз подряд, но он успевает восстановиться. С момента травмы до первого матча прошло 52 дня. Будет ли сейчас ЦСКА форсировать его подготовку, чтобы он еще сыграл, будут ли рисковать, решат клубные медики. Там работают настоящие профессионалы, к которым у нас полное доверие. Надеемся, все будет хорошо», — сказал Черчесов.

    Напомним, что Дзагоев пропустил несколько матчей клуба и сборной из-за повреждения. Последний раз он появлялся на поле 26 апреля в матче с «Локомотивом» (4:0), когда и получил травму.

    Сборная России 26 мая начнет подготовку к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Перед стартом турнира команде предстоит встретиться в контрольных матчах со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

    Источник: ТАСС

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    13.05.2017 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 мая 2017, 17:53

      Че там без Алан не как!! Руководство ЦСКА уже не будет рисковать, и так он травму получил же в сборной!!

      2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 13 мая 2017, 15:01

      Выздоравливай Алан!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 мая 2017, 13:13

      Стас, а если медики решат для тебя отрицательно и А. Дзагоеву порекомендуют
      ещё немного воздержаться от участия в КК, ты должен думать кого поставить
      вместо Алана в сборную. Смотрю у тебя одни надежды, а сборной как не было,
      так и нет сегодня. Проснись "главный тренер" пока.

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 13:02

      здесь от ЦСКА многое зависит, не как не дадут парню покоя

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