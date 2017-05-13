Черчесов рассчитывает на выздоровление Дзагоева к старту Кубка конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев успеет восстановиться от травмы к старту Кубка конфедераций-2017.

«Понятно, что одна и та же травма дает о себе знать уже несколько раз подряд, но он успевает восстановиться. С момента травмы до первого матча прошло 52 дня. Будет ли сейчас ЦСКА форсировать его подготовку, чтобы он еще сыграл, будут ли рисковать, решат клубные медики. Там работают настоящие профессионалы, к которым у нас полное доверие. Надеемся, все будет хорошо», — сказал Черчесов.

Напомним, что Дзагоев пропустил несколько матчей клуба и сборной из-за повреждения. Последний раз он появлялся на поле 26 апреля в матче с «Локомотивом» (4:0), когда и получил травму.

Сборная России 26 мая начнет подготовку к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Перед стартом турнира команде предстоит встретиться в контрольных матчах со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).