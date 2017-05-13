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Черчесов рассчитывает на выздоровление Дзагоева к старту Кубка конфедераций

13 мая 2017, 11:15
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев успеет восстановиться от травмы к старту Кубка конфедераций-2017.

«Понятно, что одна и та же травма дает о себе знать уже несколько раз подряд, но он успевает восстановиться. С момента травмы до первого матча прошло 52 дня. Будет ли сейчас ЦСКА форсировать его подготовку, чтобы он еще сыграл, будут ли рисковать, решат клубные медики. Там работают настоящие профессионалы, к которым у нас полное доверие. Надеемся, все будет хорошо», — сказал Черчесов.

Напомним, что Дзагоев пропустил несколько матчей клуба и сборной из-за повреждения. Последний раз он появлялся на поле 26 апреля в матче с «Локомотивом» (4:0), когда и получил травму.

Сборная России 26 мая начнет подготовку к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Перед стартом турнира команде предстоит встретиться в контрольных матчах со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия ЦСКА Дзагоев Алан Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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евгений сергеевичч
1494669733
здесь от ЦСКА многое зависит, не как не дадут парню покоя
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vladimir-7
1494670428
Стас, а если медики решат для тебя отрицательно и А. Дзагоеву порекомендуют ещё немного воздержаться от участия в КК, ты должен думать кого поставить вместо Алана в сборную. Смотрю у тебя одни надежды, а сборной как не было, так и нет сегодня. Проснись "главный тренер" пока.
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Obi Wan
1494676914
Выздоравливай Алан!!!
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_Kesh_Suntar_
1494687198
Че там без Алан не как!! Руководство ЦСКА уже не будет рисковать, и так он травму получил же в сборной!!
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