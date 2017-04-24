МЛС. Коул забивает автогол, Вилья и Пирло не смогли помочь «Нью-Йорк Сити»

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. В одном из них «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Сиэтл» со счетом 0:3. Стоит отметить, что защитник хозяев Эшли Коул поразил ворота своей команды. В матче «Нью-Йорк Сити» с «Орландо Сити» отметился бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья. Итальянец Андреа Пирло провел на поле 56 минут и получил желтую карточку.
МЛС. Регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Гэлакси – Сиэтл – 0:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Дэмпси, 29; 0:2 – Коул, в свои ворота; 0:3 – Моррис, 44.
Нью-Йорк Сити – Орландо Сити – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Ларин, 31; 0:2 – Ларин, 51; 1:2 – Вилья, 74.
Нью-Инглэнд Революшн – Ди Си Юнайтед – 2:2
Н.Й. Рэд Буллз – Коламбус – 2:0
Реал Солт-Лейк – Атланта Юнайтед – 1:3
Источник: Бомбардир.ру