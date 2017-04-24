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    МЛС. Коул забивает автогол, Вилья и Пирло не смогли помочь «Нью-Йорк Сити»

    Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. В одном из них «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Сиэтл» со счетом 0:3. Стоит отметить, что защитник хозяев Эшли Коул поразил ворота своей команды. В матче «Нью-Йорк Сити» с «Орландо Сити» отметился бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья. Итальянец Андреа Пирло провел на поле 56 минут и получил желтую карточку.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Лос-Анджелес Гэлакси – Сиэтл – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дэмпси, 29; 0:2 – Коул, в свои ворота; 0:3 – Моррис, 44.

    Нью-Йорк Сити – Орландо Сити – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ларин, 31; 0:2 – Ларин, 51; 1:2 – Вилья, 74.

    Нью-Инглэнд Революшн – Ди Си Юнайтед – 2:2

    Н.Й. Рэд Буллз – Коламбус – 2:0

    Даллас – Канзаc Сити – 1:0

    Реал Солт-Лейк – Атланта Юнайтед – 1:3

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2017 07:14
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