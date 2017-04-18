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    Ройс: «Шансы в матче против «Монако» 50 на 50»

    Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако». Напомним, первая встреча завершилась поражением дортмундцев со счетом 2:3.

    «Да, мы проиграли первую игру, но шансы команд все также 50 на 50. Мы должны верить. «Боруссия» много раз всем доказывала, что способна играть на высоком уровне все 90 минут. Я должен был сыграть против «Айнтрахта», чтобы войти в ритм.

    Взрыв? Я в тот момтент не был в автобусе, так как был на стадионе. Я сразу пошел домой. Не думаю, что нам будет страшно в этом матче. Мы полностью готовы», – сказал Ройс.

    Встреча состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    18.04.2017 19:45
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