Ройс: «Шансы в матче против «Монако» 50 на 50»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако». Напомним, первая встреча завершилась поражением дортмундцев со счетом 2:3.

«Да, мы проиграли первую игру, но шансы команд все также 50 на 50. Мы должны верить. «Боруссия» много раз всем доказывала, что способна играть на высоком уровне все 90 минут. Я должен был сыграть против «Айнтрахта», чтобы войти в ритм.

Взрыв? Я в тот момтент не был в автобусе, так как был на стадионе. Я сразу пошел домой. Не думаю, что нам будет страшно в этом матче. Мы полностью готовы», – сказал Ройс.

Встреча состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.