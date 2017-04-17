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    Маркин: «Безопасность в городах ЧМ-2018 будет обеспечена на должном уровне»

    Руководитель комитета РФС по безопасности Владимир Маркин рассказал об организации порядка во время чемпионата мира в 2018 году.

    «Можно обратить внимание, что даже при повышении террористической угрозы в Европе сами стадионы и гостиницы оставались вне досягаемости преступников. Так было и во время футбольного матча в Париже, и недавно в Дортмунде. Нападавшие вынуждены искать другие места и объекты для нападения в дни международных матчей.

    Безусловно, мы в России учитываем и этот опыт. Безопасность на улицах и в других общественных местах городов, где будут проводиться матчи, будет обеспечена на должном уровне. Для этого приложат все усилия не только правоохранители, но и частные охранные службы, дружинники, волонтеры, просто бдительные граждане. Каждый сигнал будет услышан», — сказал Маркин.

    Чемпионат мира пройдет с 14-го июня по 15-е июля 2018 года в 11-ти городах России.

    Источник: Р-Спорт

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    17.04.2017 23:17
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