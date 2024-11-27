Газзаев оценил перспективы экс-игрока «Алании» стать президентом Грузии

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал выдвижение экс-игрока владикавказской команды Михаила Кавелашвили в кандидаты на пост президента Грузии.

«Кавелашвили – действительно достойный человек. Я очень хорошо его знаю, и Михаил всегда проявлял себя с лучшей стороны в спорте и в жизни.

Когда он играл у меня в «Алании», команда стала чемпионом России. Кавелашвили оставил огромный след в истории клуба.

Он всегда проявлял лучшие человеческие качества, это прекрасный спортсмен и великолепный профессионал. Позже Михаил получил приглашение в «Манчестер Сити», а затем переехал в Грузию.

Я не удивлен тому, что он пошел в политику. С окончания спортивной карьеры Михаила прошло уже много времени, он ведь был и депутатом Парламента. А на сегодняшний день он уже кандидат в президенты Грузии.

Хочу поздравить его с этим событием, пожелать всего наилучшего. Это достойный человек, который принесет пользу своей стране, своему народу и проявит себя как сильный политик», – считает Газзаев.

Президентские выборы состоятся 14 декабря.

Кавелашвили становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».

В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.

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