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  • Орлов: «Зенит» увеличит отрыв до зимнего перерыва, главное – не ставить Соболева»

Орлов: «Зенит» увеличит отрыв до зимнего перерыва, главное – не ставить Соболева»

27 ноября 2024, 17:54
6

Геннадий Орлов поделился ожиданиями от двух последних туров РПЛ перед паузой.

  • После 16 туров в лиге лидирует «Зенит» с 39 очками.
  • «Краснодар» отстает на 1 балл, «Локомотив» – на 5.

– Я думаю, что до зимнего перерыва «Зенит» не просто сохранит первое место, а даже увеличит отрыв. Потому что «Краснодар» в оставшихся двух матчах, а они играют со «Спартаком» и «Локомотивом», точно где-то потеряет очки.

Сейчас у них идет некоторый спад. Играют дома, но все же как минимум одна ничья в этих играх будет. Ну а «Зенит» в своих двух играх с «Крыльями» и «Акроном», также на своем поле, спокойно обыграет соперников.

Может, и Вендел поправится, да даже если и не будет готов, все равно. Главное, чтобы с первых минут в этих играх не ставили в состав Соболева. Хотя решает все Семак…

Но ведь чудом выиграли в прошлом туре в Оренбурге! Просто чудом два очка не потеряли. Повезло. А не может ведь каждый раз везти. Первый тайм был вообще никакой.

– Насколько важно с точки зрения, прежде всего, психологии, «Зениту» уйти на паузу лидером?

– Посмотрите, какая борьба. Во-первых, надо отметить, что «Зенит» в этом году набрал на шесть очков больше в первом круге, чем в прошлом сезоне.

То есть сейчас совсем другая конкуренция за первое место. И никаких послаблений. А на втором месте находится команда, которая вообще ни разу не проиграла.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1732720598
До чего же умный дядька, орёл....
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...уефан
1732721020
...если аналитику вовремя налить, то становится всё просто и ясно, и аналитику и тому, кто ему налил...
Ответить
Иван Петров 1986
1732722110
Нет уж - раз взяли, то пусть играет.
Ответить
Taps
1732728192
Ой, Орлов, что за молодец !
Ответить
Валя Ромашина
1732771398
Зенит проиграет Ахмату . Ахмату очень нужна помощь !
Ответить
Борис34684
1732774244
Соболев золотая находка зенита, дайте парню играть.
Ответить
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