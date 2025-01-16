Агент Смирнов раскритиковал «Пари НН» за приглашение игрока на сборы: «Позорище и очередной зашквар»

Футбольный агент Антон Смирнов негативно высказался о приглашении Василия Маврина в «Пари НН».

Клуб из Нижнего Новгорода пригласил медийного футболиста из «Амкала» на сборы в Турции.

«Что касается Маврина. Очевидно, что это пиар-акция и ничего больше. У «Амкала» большая аудитория. У команд один и тот же основной партнер. Но все не было бы так весело, если бы не было так грустно. На фоне поведения клуба, Удальцова и Гончаренко в отношении игроков с контрактами и попыток любыми путями избавиться от неугодных, мешающих обойме Гончаренко, все это выглядит как насмешка, фарс, глумеж над здравым смыслом.

Это позорище для клуба и очередной зашквар. Мы запомним этот клуб перед его кончиной именно таким. Кстати, если что, Маврину – 35, а Гончаренко сказал, что «Все серьезно. Мы рассматриваем Маврина как футболиста», – написал Смирнов.