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    • Агент Смирнов раскритиковал «Пари НН» за приглашение игрока на сборы: «Позорище и очередной зашквар»

    Агент Смирнов раскритиковал «Пари НН» за приглашение игрока на сборы: «Позорище и очередной зашквар»

    Футбольный агент Антон Смирнов негативно высказался о приглашении Василия Маврина в «Пари НН».

    Клуб из Нижнего Новгорода пригласил медийного футболиста из «Амкала» на сборы в Турции.

    «Что касается Маврина. Очевидно, что это пиар-акция и ничего больше. У «Амкала» большая аудитория. У команд один и тот же основной партнер. Но все не было бы так весело, если бы не было так грустно. На фоне поведения клуба, Удальцова и Гончаренко в отношении игроков с контрактами и попыток любыми путями избавиться от неугодных, мешающих обойме Гончаренко, все это выглядит как насмешка, фарс, глумеж над здравым смыслом.

    Это позорище для клуба и очередной зашквар. Мы запомним этот клуб перед его кончиной именно таким. Кстати, если что, Маврину – 35, а Гончаренко сказал, что «Все серьезно. Мы рассматриваем Маврина как футболиста», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии (6)
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    АКС-74У
    1737035307
    Кажется, агента обидели
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    Spartak_forv@
    1737038712
    А в чем позорище и зашквар то?Даже если пиар-акция.Что такого-то?
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    subbotaspartak
    1737038985
    35 всё таки да... для начала...
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    DOCTOR PENALTY
    1737044596
    Полностью согласен со Смирновым. Гончаренко мудак, что согласился. Пари и так уже в жопе. *
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