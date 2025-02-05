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Радимов раскритиковал «Пари НН» за приглашение Маврина

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о приглашении Василия Маврина в «Пари НН».

  • Медиафутболист отыграл за клуб из Нижнего Новгорода в товарищеском матче с «Факелом» (1:1), выйдя на замену в концовке встречи.
  • После этого 35-летний полузащитник вернулся в «Амкал».

«Вообще, после того, как именно Вася Маврин провeл просмотр, доверие к клубу и к Гончаренко лично может упасть до минимума.

На протяжении того времени, что этот «просмотр» обсуждался, у него было много критиков, и главная претензия заключалась в том, что эту понятную и даже необходимую пиар историю выдают за настоящий футбольный просмотр. Виктор Михайлович с фразой «Всe серьeзно» и спортивный директор клуба со словами о том, что это реальный просмотр, пытались всех убедить, что спортивного в этой истории больше чем рекламного.

А в итоге всe случилось именно так, как предрекали скептики – Васе дали сыграть совсем мизерные минуты, быстренько отправили восвояси и сразу же решили разыграть футболку в телеграм-канале. Спрашивается, зачем человека дeргали, зачем привозили?» – написал Радимов.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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05.02.2025 23:00
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1738788245
Эта клоунада Пиар НН ещё раз продемонстрировала, что в нашем футболе дохера всего несерьёзного, глупого и бездумного - всё это разрушает доверие к нему вцелом, а не только к какому-то гончаренко.***
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