Путина пригласили сыграть за «Амкал»

Вчера, 20:00
10

Капитан «Амкала» Василий Маврин обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Мне нравятся все люди, которые прильнули к нашему небольшому амкаловскому комьюнити.

Они сразу проникаются атмосферой – Паша [Подкользин], маленький Вася, Лимба, Парадеевич, Медведев. Может до Путина дойдем?

Чтобы приехал, хотя бы постоял рядом с полем. Владимир Владимирович, вы же смотрите нас. Ну приезжайте!

Мы уже дошли до Медведева. А теперь хотим, чтобы вы немножко прильнули к футболу. Уделите минутку», – сказал Маврин.

  • «Амкал» дошел до 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России, победив «Салют» (2:1).
  • Следующий соперник – «Енисей».
  • 70-летний Александр Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола, проведя 23 минуты в сегодняшнем матче.
  • Путину в октябре исполнится 73 года.

Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд» 8
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева 3
Источник: Спортс’’
Россия. Кубок Медиафутбол Амкал Маврин Василий Путин Владимир
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ниф-Ниф
1757610447
Понесло...
Ответить
Persona_non_Grata
1757610635
Цугундер, Ау!)... Меня слышат в Амкале то !)))...
Ответить
Цугундeр
1757610649
)) Пятнадцать суток тебе уделят, Маврин!) Для начала.
Ответить
Vitaga
1757613053
если в хоккее Путин по 10 шайб закатывает .. то Амкалу уже можно сразу кубок вручать
Ответить
СильныйМозг
1757614738
Не в тему сказано, но почему мАскву считают городом-героем? Хотя, столько идиотов держать в одном месте, надо быть героем. :)))
Ответить
...короче
1757616363
...да-да, ещё напишите в "Спортлото"...
Ответить
