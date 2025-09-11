Путина пригласили сыграть за «Амкал»

Капитан «Амкала» Василий Маврин обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Мне нравятся все люди, которые прильнули к нашему небольшому амкаловскому комьюнити.

Они сразу проникаются атмосферой – Паша [Подкользин], маленький Вася, Лимба, Парадеевич, Медведев. Может до Путина дойдем?

Чтобы приехал, хотя бы постоял рядом с полем. Владимир Владимирович, вы же смотрите нас. Ну приезжайте!

Мы уже дошли до Медведева. А теперь хотим, чтобы вы немножко прильнули к футболу. Уделите минутку», – сказал Маврин.