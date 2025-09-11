Путина пригласили сыграть за «Амкал»

Капитан «Амкала» Василий Маврин обратился к президенту России Владимиру Путину.
«Мне нравятся все люди, которые прильнули к нашему небольшому амкаловскому комьюнити.
Они сразу проникаются атмосферой – Паша [Подкользин], маленький Вася, Лимба, Парадеевич, Медведев. Может до Путина дойдем?
Чтобы приехал, хотя бы постоял рядом с полем. Владимир Владимирович, вы же смотрите нас. Ну приезжайте!
Мы уже дошли до Медведева. А теперь хотим, чтобы вы немножко прильнули к футболу. Уделите минутку», – сказал Маврин.
- «Амкал» дошел до 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России, победив «Салют» (2:1).
- Следующий соперник – «Енисей».
- 70-летний Александр Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола, проведя 23 минуты в сегодняшнем матче.
- Путину в октябре исполнится 73 года.
Источник: Спортс’’