Черданцев отреагировал на коррупционный скандал в российском судействе

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Могу только повторить то, что сказал Губерниев. Если это идет от губернатора, это серьезно, и правоохранительные органы ситуацию в стороне не оставят. Такие дела начинаются именно сверху.

Если вспомнить «Кальчополи» в Италии, то, как только за дело берется прокуратура, оно доводится до логического завершения. У нас пока таких прецедентов не было, но и губернаторы у нас не выступали с такими заявлениями.

Федорищев – новый человек, из команды Дюмина [секретаря Госсовета РФ]. Думаю, что это очень серьезный прецедент. Посмотрим, какие шаги будут предприняты.

Порядок, конечно, наводить нужно. Знаю, что в свое время Ашот Хачатурянц старался навести порядок в судейском корпусе. Были случаи и проверки на детекторе лжи, и жестких отстранений. Он подходил к вопросу серьезно.

Cудя по всему, ему не дали это сделать до конца, так как не все заинтересованы в том, чтобы очистить футбол. Если новое поколение политиков взялось за это дело, то хотелось бы, чтобы оно было доведено до логического завершения», – сказал Черданцев.

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