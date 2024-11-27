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  • Черданцев отреагировал на коррупционный скандал в российском судействе

Черданцев отреагировал на коррупционный скандал в российском судействе

27 ноября 2024, 17:31
10

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Могу только повторить то, что сказал Губерниев. Если это идет от губернатора, это серьезно, и правоохранительные органы ситуацию в стороне не оставят. Такие дела начинаются именно сверху.

Если вспомнить «Кальчополи» в Италии, то, как только за дело берется прокуратура, оно доводится до логического завершения. У нас пока таких прецедентов не было, но и губернаторы у нас не выступали с такими заявлениями.

Федорищев – новый человек, из команды Дюмина [секретаря Госсовета РФ]. Думаю, что это очень серьезный прецедент. Посмотрим, какие шаги будут предприняты.

Порядок, конечно, наводить нужно. Знаю, что в свое время Ашот Хачатурянц старался навести порядок в судейском корпусе. Были случаи и проверки на детекторе лжи, и жестких отстранений. Он подходил к вопросу серьезно.

Cудя по всему, ему не дали это сделать до конца, так как не все заинтересованы в том, чтобы очистить футбол. Если новое поколение политиков взялось за это дело, то хотелось бы, чтобы оно было доведено до логического завершения», – сказал Черданцев.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Черданцев Георгий
Комментарии (10)
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crf575757
1732719495
Зачем нам нужно знать мнение этого Черданцева,жалкого комментаторика,которого невозможно слушать,а смотреть тем более!
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Иван Петров 1986
1732720346
Да ничего не будет. Как только копнут поглубже, выйдут на помойку, и все потихоньку замнут.
Ответить
АКС-74У
1732720892
А что скажет начальник транспортного цеха? (с) Я имею в виду судейский корпус, молчат как рыбы, всех поголовно пропустить через полиграф. Ну и некоторых других деятелей, фамилии назывались.
Ответить
subbotaspartak
1732720932
Если нет доказательств, хотя бы фактиков, то он просто балбес
Ответить
...уефан
1732721451
...все стараются сделать - "руки под пальтом" и Чердак в том числе...
Ответить
шахта Заполярная
1732723897
Что то свистуны молчат, не один не кинулся защищать честь мундира. Притихли как мыши под веником.
Ответить
Spartak_forv@
1732726390
Кто не дал сделать?Кто не хочет очистить?Имя,сестра,имя!
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